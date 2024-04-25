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Новый налог для инвесторов может появиться в Казахстане

Новый налог для инвесторов может появиться в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:15 Фото: freepik
Альтернативный налог могут внедрить в Казахстане для инвесторов, разрабатывающих истощающиеся месторождения. Об этом 25 апреля 2024 года заявил вице-министр энергетики Асхат Хасенов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для инвестирования в месторождения, находящиеся на поздних этапах разработки, в 2023 году в Кодексе РК "О недрах и недропользовании" введены понятие "истощающиеся месторождения", их критерии и встречные обязательства инвестора.

"В текущем году ожидаются поправки в Налоговый кодекс для применения такими месторождениями (из 307 нефтяных месторождений 24) альтернативного налога на недропользователей. Полная реализация данной реформы придаст импульс для инвестиций в геологоразведку до 200 млрд тенге ежегодно, увеличению до 2045 года добычу нефти на +60 млн тонн и сохранению текущих рабочих мест".Асхат Хасенов

7 февраля 2024 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект нового Налогового кодекса Казахстана. По его словам, новый Налоговый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

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