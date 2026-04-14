Могут ли ввести в Казахстане новый налог на содержание собак

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года высказался о возможности расширения перечня налогов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин подтвердил, что предложение о введении такого налога поступало. "Но любое предложение, особенно введение какого-то нового налога, требует глубокого анализа. Обоснование инициаторов – чтобы люди ухаживали за собаками и чтобы меньше было бездомных собак. А в данном случае, когда налог добавляешь, как будто бы, наоборот, стимулирование идет, чтобы собак не было. Ведь за нее же налог надо будет платить. Здесь вопросов много на самом деле. Давайте будем обсуждать", – сказал он. По его словам, в рамках нового Налогового кодекса была задача сократить налоги. "Может быть, введение нового налога и нецелесообразно", – подчеркнул Амрин. Его поддержал вице-министр финансов Ержан Биржанов. "Новый налог вводить и тем более вводить новый механизм администрирования – очень сложно будет. Это ввести надо в учет всех собак, условно. Периодически надо проводить инвентаризацию и надо понять основную цель, для чего мы это делаем. Либо для увеличения финансовой составляющей, но как таковой задачи у нас нет, что через домашних животных мы хотим увеличить налоговую базу. А если, например, говорить, мотивировать, стимулировать, чтобы домашних животных было больше, наверное, скорее всего, это демотивационная норма, нежели мотивационная. Поэтому надо будет разбирать плюсы и минусы. Пока, чтобы поддержать такую инициативу, такой вопрос не стоит", – отметил он. 8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

