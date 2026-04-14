#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Финансы

Могут ли ввести в Казахстане новый налог на содержание собак

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года высказался о возможности расширения перечня налогов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин подтвердил, что предложение о введении такого налога поступало.

"Но любое предложение, особенно введение какого-то нового налога, требует глубокого анализа. Обоснование инициаторов – чтобы люди ухаживали за собаками и чтобы меньше было бездомных собак. А в данном случае, когда налог добавляешь, как будто бы, наоборот, стимулирование идет, чтобы собак не было. Ведь за нее же налог надо будет платить. Здесь вопросов много на самом деле. Давайте будем обсуждать", – сказал он.

По его словам, в рамках нового Налогового кодекса была задача сократить налоги.

"Может быть, введение нового налога и нецелесообразно", – подчеркнул Амрин.

Его поддержал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

"Новый налог вводить и тем более вводить новый механизм администрирования – очень сложно будет. Это ввести надо в учет всех собак, условно. Периодически надо проводить инвентаризацию и надо понять основную цель, для чего мы это делаем. Либо для увеличения финансовой составляющей, но как таковой задачи у нас нет, что через домашних животных мы хотим увеличить налоговую базу. А если, например, говорить, мотивировать, стимулировать, чтобы домашних животных было больше, наверное, скорее всего, это демотивационная норма, нежели мотивационная. Поэтому надо будет разбирать плюсы и минусы. Пока, чтобы поддержать такую инициативу, такой вопрос не стоит", – отметил он.

8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Какие переводы будут учитывать налоговики, рассказали в Минфине
12:56, Сегодня
Какие переводы будут учитывать налоговики, рассказали в Минфине
Налог на транспорт станет проще и дешевле в Казахстане, но не для всех авто
16:27, 09 апреля 2025
Налог на транспорт станет проще и дешевле в Казахстане, но не для всех авто
Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане
18:11, 09 апреля 2025
Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Сегодня
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
12:43, Сегодня
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
12:23, Сегодня
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
12:19, Сегодня
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: