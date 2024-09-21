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Семья Брюса Уиллиса боится, что он не доживет до 70-летия

Брюс Уиллис, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 10:11 Фото: Instagram/brucewillisbw
Семья актера Брюса Уиллиса с тревогой задается вопросом, доживет ли он до своего 70-летия, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание InTouch со ссылкой на собственные источники.

Вопрос о времени, которое осталось прожить звезде боевиков, беспокоит его нынешнюю жену и опекуна Эмму Хеминг, их дочерей Мейбл и Эвелин, а также бывшую супругу Деми Мур и ее дочерей Румер, Скаут и Таллулу.

Собеседники InTouch указали, что близкие 69-летнего Брюса Уиллиса прилагают все усилия, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

"Он редко покидает дом, а когда это происходит, все тщательно планируется. Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины", – рассказали близкие к семье люди. С ним постоянно находятся сиделки и телохранители, которые защищают его от публики, добавили они.

Напомним, Брюс Уиллис отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. 70-летний юбилей он отметит в марте 2025 года.

Недавно Брюса Уиллиса заметили во время поездки по Лос-Анджелесу. Он сидел на пассажирском сиденье, смотрел в окно и, по словам журналистов, выглядел бледным и отстраненным. Представители прессы пытались связаться с его близкими, так как те давно не делились информацией о его состоянии. Но они оставили журналистов без ответов.

Ранее старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур показала фото отца с годовалой внучкой, которую он держит на руках.

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