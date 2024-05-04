Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Карагандинской области начали развивать малые промышленные зоны

В Карагандинской области начали развивать малые промышленные зоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:18 Фото: gov.kz
Площадка бывшего Ново-Карагандинского машиностроительного завода (НКМЗ) получила вторую жизнь, теперь на этой базе создана малая промышленная зона, сообщает Zakon.kz.

Здания НКМЗ простаивали много лет. После восстановления инфраструктуры заработала малая промышленная зона площадью порядка 13 тыс. кв. м. На ее территории уже размещено 10 предприятий разного профиля: по выпуску труб, котлов отопления, бытовой химии и др. И есть место для новых производств.

Проект предусматривает предоставление льготного кредитования под реконструкцию и строительство производственных помещений для размещения субъектов малого и среднего бизнеса. Один из плюсов – наличие готовой инфраструктуры. Предприниматели получают доступную аренду, возможности развития своего дела.

Эта мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, местных товаропроизводителей.

К примеру, на малую промышленную зону переехало предприятие по выпуску экологичной бытовой химии. Карагандинская компания производит не уступающие импортным гели для стирки и мытья посуды, жидкое мыло, кондиционеры для белья, очистители и средства для уборки.


В Карагандинской области начали развивать малые промышленные зоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:18

Фото: gov.kz

На предприятии рассказали, что выпускают больше 50 наименований продукции – в месяц по 150 тонн. Прежде все производство занимало маленький цех. А теперь помещение большое, просторное, в котором разместили оборудование, склады, лабораторию, есть бытовые комнаты для работников. Предприятие строит планы дальнейшего развития и в будущем сможет увеличить число рабочих мест.

Первый заместитель акима области Азамат Тайжанов посетил предприятие по выпуску бытовой химии. Ему показали линейку местной продукции. Он интересовался, насколько она востребована, как организован сбыт.

"Наша основная задача – поддержка отечественных товаропроизводителей. Будем дальше работать в этом направлении: создавать условия для МСБ, чтобы для жителей обеспечить новые рабочие места. В области планируем создание еще ряда малых промышленных зон на базе простаивающих зданий: заявки от бизнеса есть. В этом году в области реализуются 10 инвестпроектов на общую сумму около 250 млрд тенге с созданием 3500 новых рабочих мест. При этом упор делается на импортозамещение, создание конкурентоспособных производств". Азамат Тайжанов

В Карагандинской области в 2024 году планируют увеличить число действующих предприятий МСБ до 95,2 тысячи. Это обеспечит рост численности занятых в этой сфере и новые рабочие места.


В Карагандинской области начали развивать малые промышленные зоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:18

Фото: gov.kz


Читайте также

Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн
Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн
Алматы и корейская провинция Чунчоннам-до наращивают торгово-экономическое взаимодействие
Аким Алматы встретился с губернатором южнокорейской провинции Чунчоннам-до
На совещании у премьера обсудили ход строительства газоперерабатывающих заводов в Казахстане
На совещании у премьера обсудили ход строительства газоперерабатывающих заводов в Казахстане
Константин Вноровский
Карагандинская область 2024 год МСБ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: