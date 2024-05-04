В Карагандинской области начали развивать малые промышленные зоны

Площадка бывшего Ново-Карагандинского машиностроительного завода (НКМЗ) получила вторую жизнь, теперь на этой базе создана малая промышленная зона, сообщает Zakon.kz.

Здания НКМЗ простаивали много лет. После восстановления инфраструктуры заработала малая промышленная зона площадью порядка 13 тыс. кв. м. На ее территории уже размещено 10 предприятий разного профиля: по выпуску труб, котлов отопления, бытовой химии и др. И есть место для новых производств.



Проект предусматривает предоставление льготного кредитования под реконструкцию и строительство производственных помещений для размещения субъектов малого и среднего бизнеса. Один из плюсов – наличие готовой инфраструктуры. Предприниматели получают доступную аренду, возможности развития своего дела.



Эта мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, местных товаропроизводителей.



К примеру, на малую промышленную зону переехало предприятие по выпуску экологичной бытовой химии. Карагандинская компания производит не уступающие импортным гели для стирки и мытья посуды, жидкое мыло, кондиционеры для белья, очистители и средства для уборки.





Фото: gov.kz

На предприятии рассказали, что выпускают больше 50 наименований продукции – в месяц по 150 тонн. Прежде все производство занимало маленький цех. А теперь помещение большое, просторное, в котором разместили оборудование, склады, лабораторию, есть бытовые комнаты для работников. Предприятие строит планы дальнейшего развития и в будущем сможет увеличить число рабочих мест.



Первый заместитель акима области Азамат Тайжанов посетил предприятие по выпуску бытовой химии. Ему показали линейку местной продукции. Он интересовался, насколько она востребована, как организован сбыт.



"Наша основная задача – поддержка отечественных товаропроизводителей. Будем дальше работать в этом направлении: создавать условия для МСБ, чтобы для жителей обеспечить новые рабочие места. В области планируем создание еще ряда малых промышленных зон на базе простаивающих зданий: заявки от бизнеса есть. В этом году в области реализуются 10 инвестпроектов на общую сумму около 250 млрд тенге с созданием 3500 новых рабочих мест. При этом упор делается на импортозамещение, создание конкурентоспособных производств". Азамат Тайжанов

В Карагандинской области в 2024 году планируют увеличить число действующих предприятий МСБ до 95,2 тысячи. Это обеспечит рост численности занятых в этой сфере и новые рабочие места.





Фото: gov.kz



