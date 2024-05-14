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Как крупный бизнес Казахстана участвует в развитии страны?

Как крупный бизнес Казахстана участвует в развитии страны?, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:23 Фото: akorda.kz
Азербайджан и Казахстан успешно развивают двухсторонние отношения во многих сферах.

Как сообщает интернет-издание "Позиция", 14 февраля на церемонии инаугурации президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность сотрудничества с государствами тюркского мира. В своей речи он назвал тюркский мир семьей и подчеркнул братские отношения Азербайджана со всеми странами-членами Организации тюркских государств.

“Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одного рода, одних корней”. Ильхам Алиев

Экономика на подъеме

По мнению экспертов "Позиция", Казахстан остается одной из самых развитых стран в тюркском мире, а потому его положительный опыт в экономике может быть полезен всем странам-партнерам. Особенно заметна активность страны в банковском секторе, который способствует кредитованию и поддержке реального сектора экономики, стимулируя тем самым экономический рост. Важный элемент этой активности - деятельность Halyk Bank, крупнейшего финансового института в Казахстане, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 2006 года. Это подчеркивает значимость Казахстана, как крупного финансового игрока не только на внутреннем, но и на международном рынке. Этот фактор вносит вклад в международное присутствие и инвестиционную привлекательность страны.

Тимур Кулибаев - самый крупный меценат в Центральной Азии. Вложил на благотворительность более 260 млн долларов

Один из примеров социально ответственных крупных предпринимателей – главные акционеры банков, которые поддерживают все инициативы государства и остаются самыми крупными меценатами в Казахстане.

К примеру, только Тимур Кулибаев за последние годы вложил в социальные инициативы и благотворительные проекты более чем 260 млн долларов, включая систему образования, культуру, спорт и предоставление жилья нуждающимся казахстанцам. В таком объеме благотворительную помощь не оказывал ни один крупный предприниматель в Центральной Азии. Из свежих примеров можно назвать участие Тимура Кулибаева в восстановлении регионов после паводков – он выделил на это из личных средств почти 70 млн долларов и был в числе первых, откликнувшихся на призыв казахстанского лидера предпринимателей.

Азербайджанские эксперты: “Halyk Bank - главный налогоплательщик среди банков Казахстана”

Тот факт, что в числе топ-10 крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2023 году был частный Halyk Bank, наряду с предприятиями нефтегазового сектора, добычи и обработки металлов, а также производства табачной продукции, подчеркивает важную роль финансового сектора в экономическом развитии Казахстана.

Казахстанскими банками руководят казахстанцы. Сильными банками руководят сильные казахстанки

Важно и то, что конкуренция в банковском секторе Казахстана позволила взрастить для этой страны собственные казахские кадры в топ-менеджменте. В крупнейших банках Казахстана председателями правления, за исключением Kaspi Bank, являются граждане Казахстана. Причем, председателями правлениями крупнейших финансовых институтов Казахстана являются и женщины, что показывает довольно прогрессивное гендерное измерение кадровых процессов в банковском секторе Казахстана.

Halyk Bank поддерживает экономический рост Казахстана

Тот же казахский Halyk Bank совсем недавно вошел в синдикат с сингапурским ING Bank, китайским Bank of China и государственным Банком Развития Казахстана, которые вместе прокредитуют проект завода по выпуску кальцинированной соды. Крупное предприятие полностью закроет импортную зависимость по этому товару, важному для промышленности. И это лишь один из примеров того, как коммерческие банки Казахстана поддерживают экономический рост.

В то же время, Halyk Bank не только продолжает активно развивать собственные цифровые сервисы, но и преуспевает в интеграции государственных услуг и предоставлении выгодных условий по инвестициям и страхованию, став лидером в этих аспектах, а также более низким межбанковским комиссиям.

Азербайджанские эксперты признают Halyk, Kaspi и Freedom лидерами цифровизации банковских услуг

В 2024 году лидером среди мобильных банков для бизнеса было признано приложение Onlinebank от Halyk bank по результатам исследования "Business mobile banking 2024".

И интересно, что остальные участники рынка от этих лидеров не отстают, активно предлагая клиентам новые возможности.

Например, в цифровизации наступательно двигается и довольно молодой игрок банковского сектора Freedom bank, который в прошлом году запустил цифровое кредитование для МСБ по льготной ставке. Так, цифровой бизнес-кредит Freedom Bank от "обычного" кредита отличает скорость выдачи, который можно получить за 24 часа.

На примере банковского сектора видна прямая польза от развития рыночной экономики и конкуренции для общего развития страны. Все владельцы крупных финансовых организаций быстро откликнулись на призыв Касым-Жомарта Токаева поддержать восстановление регионов после паводков своими личными средствами. Но их могло бы не быть, если бы долгие годы в Казахстане не формировался тот самый свободный рынок с конкурирующими игроками.

В частности, настроенная на прозрачность система выплаты и распределения дивидендов среди акционеров банков позволяет им тратить средства на благотворительность и поддержку государственной политики. Сами банки же входят в число основных налогоплательщиков страны, что укрепляет имидж и инвестиционный климат всего Казахстана.

Поэтому очевидно, что, говоря о “большой экономике” тюркского мира, Ильхам Алиев обратил внимание на позитивный опыт братских стран не только по развитию бизнеса, но и активному участию его владельцев в развитии государства и общества.

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Алиев Ильхам Кулибаев Тимур Азербайджан Казахстан Freedom Finance Halyk Bank Kaspi.kz 2024 год Бизнес
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