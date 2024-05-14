Как крупный бизнес Казахстана участвует в развитии страны?
Как сообщает интернет-издание "Позиция", 14
февраля на церемонии инаугурации президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул
важность сотрудничества с государствами тюркского мира. В своей речи он назвал
тюркский мир семьей и подчеркнул братские отношения Азербайджана со всеми
странами-членами Организации тюркских государств.
“Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одного рода, одних корней”. Ильхам Алиев
Экономика на подъеме
По мнению экспертов "Позиция", Казахстан остается одной из самых развитых стран в тюркском мире, а потому его положительный опыт в экономике может быть полезен всем странам-партнерам. Особенно заметна активность страны в банковском секторе, который способствует кредитованию и поддержке реального сектора экономики, стимулируя тем самым экономический рост. Важный элемент этой активности - деятельность Halyk Bank, крупнейшего финансового института в Казахстане, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 2006 года. Это подчеркивает значимость Казахстана, как крупного финансового игрока не только на внутреннем, но и на международном рынке. Этот фактор вносит вклад в международное присутствие и инвестиционную привлекательность страны.
Тимур Кулибаев - самый крупный меценат в Центральной Азии. Вложил на благотворительность более 260 млн долларов
Один из примеров социально ответственных крупных
предпринимателей – главные акционеры банков, которые поддерживают все
инициативы государства и остаются самыми крупными меценатами в Казахстане.
К примеру, только Тимур Кулибаев за последние годы
вложил в социальные инициативы и благотворительные проекты более чем 260 млн
долларов, включая систему образования, культуру, спорт и предоставление жилья
нуждающимся казахстанцам. В таком объеме благотворительную помощь не оказывал
ни один крупный предприниматель в Центральной Азии. Из свежих примеров можно
назвать участие Тимура Кулибаева в восстановлении регионов после паводков – он
выделил на это из личных средств почти 70 млн долларов и был в числе первых,
откликнувшихся на призыв казахстанского лидера предпринимателей.
Азербайджанские эксперты: “Halyk Bank - главный налогоплательщик среди банков Казахстана”
Тот факт, что в числе топ-10 крупнейших
налогоплательщиков Казахстана в 2023 году был частный Halyk Bank, наряду с
предприятиями нефтегазового сектора, добычи и обработки металлов, а также
производства табачной продукции, подчеркивает важную роль финансового сектора в
экономическом развитии Казахстана.
Казахстанскими банками руководят казахстанцы. Сильными банками руководят сильные казахстанки
Важно и то, что конкуренция в банковском секторе
Казахстана позволила взрастить для этой страны собственные казахские кадры в
топ-менеджменте. В крупнейших банках Казахстана председателями правления, за
исключением Kaspi Bank, являются граждане Казахстана. Причем, председателями
правлениями крупнейших финансовых институтов Казахстана являются и женщины, что
показывает довольно прогрессивное гендерное измерение кадровых процессов в
банковском секторе Казахстана.
Halyk Bank поддерживает экономический рост Казахстана
Тот же казахский Halyk Bank совсем недавно вошел в
синдикат с сингапурским ING Bank, китайским Bank of China и государственным
Банком Развития Казахстана, которые вместе прокредитуют проект завода по
выпуску кальцинированной соды. Крупное предприятие полностью закроет импортную
зависимость по этому товару, важному для промышленности. И это лишь один из
примеров того, как коммерческие банки Казахстана поддерживают экономический
рост.
В то же время, Halyk Bank не только продолжает активно
развивать собственные цифровые сервисы, но и преуспевает в интеграции
государственных услуг и предоставлении выгодных условий по инвестициям и
страхованию, став лидером в этих аспектах, а также более низким межбанковским
комиссиям.
Азербайджанские эксперты признают Halyk, Kaspi и Freedom лидерами цифровизации банковских услуг
В 2024 году лидером среди мобильных банков для бизнеса
было признано приложение Onlinebank от Halyk bank по результатам исследования "Business
mobile banking 2024".
И интересно, что остальные участники рынка от этих
лидеров не отстают, активно предлагая клиентам новые возможности.
Например, в цифровизации наступательно двигается и
довольно молодой игрок банковского сектора Freedom bank, который в прошлом году
запустил цифровое кредитование для МСБ по льготной ставке. Так, цифровой
бизнес-кредит Freedom Bank от "обычного" кредита отличает скорость
выдачи, который можно получить за 24 часа.
На примере банковского сектора видна прямая польза от
развития рыночной экономики и конкуренции для общего развития страны. Все
владельцы крупных финансовых организаций быстро откликнулись на призыв
Касым-Жомарта Токаева поддержать восстановление регионов после паводков своими
личными средствами. Но их могло бы не быть, если бы долгие годы в Казахстане не
формировался тот самый свободный рынок с конкурирующими игроками.
В частности, настроенная на прозрачность система
выплаты и распределения дивидендов среди акционеров банков позволяет им тратить
средства на благотворительность и поддержку государственной политики. Сами
банки же входят в число основных налогоплательщиков страны, что укрепляет имидж
и инвестиционный климат всего Казахстана.
Поэтому очевидно, что, говоря о “большой экономике” тюркского мира, Ильхам Алиев обратил внимание на позитивный опыт братских стран не только по развитию бизнеса, но и активному участию его владельцев в развитии государства и общества.