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Названы регионы Казахстана, в которых зафиксировали максимальный рост цен на продукты

Названы регионы Казахстана, в которых зафиксировали максимальный рост цен на продукты, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 16 мая 2024 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) заявили, что годовая инфляция в апреле замедлилась в большинстве регионов страны, сообщает Zakon.kz.

По данным монетарного регулятора, в апреле годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7% (в марте – 9,1%). При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех – ускорилась и в одном – осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

"Цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте – 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный – в Актюбинской области (4,4%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте – 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное – в Алматинской области (5,2%)".Пресс-служба НБК

В Нацбанке уточнили, что цены на платные услуги в апреле ускорились до 13,5% г/г (в марте – 13,2%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), значительно ниже – в Улытауской области (8,3%).

"В апреле рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что соответствует исторической средней (0,6% в апреле 2017-2021 годы)".Пресс-служба НБК

Отметим, что потребительские настроения казахстанцев немного ухудшились в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Какие продукты и товары дорожают больше всего, по мнению граждан, можете узнать в материале Zakon.kz по ссылке.

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