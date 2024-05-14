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Законодательство РК

Цены растут: какие продукты и товары по мнению казахстанцев дорожают больше всего

продукты, цены, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 08:10 Фото: Freepik
Потребительские настроения казахстанцев немного ухудшились в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем. Какие продукты и товары дорожают больше всего по мнению граждан, в материале Zakon.kz.

Согласно результатам опроса Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям населения, в апреле 2024 года доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания увеличилась до 77,9% с 76,8% месяцем ранее. Также увеличилась доля граждан, отметивших рост цен на непродовольственные товары до 8,1% ( против 5,9% ранее).

"Среди продуктов питания респонденты отмечают рост цен на фрукты и овощи, молочную и мясную продукцию, а также яйца. В структуре непродовольственных товаров респонденты указали на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги", – говорится в опросе Нацбанка.

товары, цены, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 08:10

Фото: Национальный банк РК

Что касается инфляционных ожиданий, то несмотря на замедление фактической инфляции, медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев увеличилась до 16,1% (против 14,2% в марте). Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев выросла до 16,3%, против 14,6% ранее.

инфляция, ожидания, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 08:10

Фото: Национальный банк РК

"Согласно результатам опроса, доля респондентов, ожидающих более быстрый рост цен на горизонте одного года, увеличилась до 25,1% с 24,7%. В то же время доля респондентов, ожидающих сохранение текущих темпов роста цен, выросла до 46,8% с 44,5%". Нацбанк РК

Индекс потребительских настроений в апреле 2024 года, по данным Нацбанка снизился до 105,3 (против 109,3 в марте). В частности, снизились оценки перспектив развития страны в ближайший год и через 5 лет. При этом оценка личного материального положения в ближайший год немного повысилась на 0,2 пункта. В то же время готовность респондентов к крупным покупкам снизилась на 2,8 пункта.

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