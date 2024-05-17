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Законодательство РК

Завышенные цены в казахстанских аэропортах прокомментировали в АЗРК

Аэропорт, Астана, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на пресс-конференции в Агентстве 17 мая озвучил, что цены в аэропорту и городе должны быть равные, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Омаров рассказал, что поступают жалобы на услуги в аэропортах. В частности, на высокие цены в стерильных зонах – на чай, кофе и так далее.

"В этой части сейчас с комитетом гражданской авиации работаем. Это в основном Алматы, Астана. Сейчас сделали доступ для независимых поставщиков там. В принципе таких цен не видно. Но для нас главный индикатор, чтобы цены были примерно равные, чтобы как в городе. Особенно те же бренды, как Sturbucks. Для нас это находится на стыке с Комитетом по регулированию естественных монополий, потому что аэропорты это естественные монополии. Доступ к их площадкам должен быть равным, адекватные цены", – дополнил спикер. 

Как выросли цены и тарифы за год и за месяц, рассказали 2 мая в Бюро нацстатистики. 

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