Завышенные цены в казахстанских аэропортах прокомментировали в АЗРК

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на пресс-конференции в Агентстве 17 мая озвучил, что цены в аэропорту и городе должны быть равные, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Омаров рассказал, что поступают жалобы на услуги в аэропортах. В частности, на высокие цены в стерильных зонах – на чай, кофе и так далее.

"В этой части сейчас с комитетом гражданской авиации работаем. Это в основном Алматы, Астана. Сейчас сделали доступ для независимых поставщиков там. В принципе таких цен не видно. Но для нас главный индикатор, чтобы цены были примерно равные, чтобы как в городе. Особенно те же бренды, как Sturbucks. Для нас это находится на стыке с Комитетом по регулированию естественных монополий, потому что аэропорты это естественные монополии. Доступ к их площадкам должен быть равным, адекватные цены", – дополнил спикер.

Как выросли цены и тарифы за год и за месяц, рассказали 2 мая в Бюро нацстатистики.

