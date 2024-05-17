Министр промышленности обсудил с депутатами и активистами вопрос утилизационного сбора

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев встретился с депутатами Мажилиса и активистами из регионов для обсуждения вопроса по пересмотру сборов за утилизацию автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также сбора за первичную регистрацию, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с депутатами Нартаем Сарсенгалиевым, Наурызом Сайлаубай и активистами министр Канат Шарлапаев подчеркнул, что утилизационный платеж и сбор за первичную регистрацию играют ключевую роль в стимулировании спроса на новые автомобили, передает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК. Их отмена может привести к катастрофическим последствиям для экономики и социальной стабильности страны.

Основные аргументы в поддержку утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию:

Экономическая стабильность. Введение утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию в 2016 году нивелировало снижение импортных таможенных пошлин на новые автомобили с 30% до 15%, а на б/у автомобили – с 48% и 120% в зависимости от параметров до 15%. Это стимулировало развитие отечественного автопрома и создало благоприятные условия для инвестиций. В результате в 2023 году было произведено порядка 148 тысяч единиц транспортных средств, из которых 71% были отечественного производства. Объем инвестиций в 2023 году только в действующие проекты автопрома составил 35,8 млрд тенге, что в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. Обновление автопарка. Дифференцированный сбор за первичную регистрацию автомобилей, изменяющийся в зависимости от возраста транспортного средства, способствует омоложению автопарка страны. Ставка сбора для машин до 2 лет составляет 923 тенге, что поддерживает политику омоложения автопарка. Экологическая устойчивость. Утилизационный сбор создал условия для приобретения и производства новых автомобилей повышенного экологического класса. Кроме того, он способствует соблюдению международных обязательств Казахстана в рамках ВТО и улучшению экологической ситуации, обеспечивая создание системы утилизации. Социальная значимость. В автомобильной промышленности Казахстана занято около 6 тысяч человек, а в смежных отраслях – около 9,5 тысячи человек. Планируется создание дополнительных рабочих мест в количестве 7,3 тысячи за счет новых проектов. Отмена сборов может оставить занятых на заводах людей без работы и убить целую отрасль производства в стране. Технологическое развитие и инновации. Утилизационный сбор также поддерживает технологическое развитие и инновации в автопроме. Благодаря ему, в Казахстане развиваются проекты по производству компонентов, таких как пластиковые детали, выхлопные системы, сиденья, мультимедийные системы, автошины и аккумуляторы. Это создает новые рабочие места и повышает конкурентоспособность отечественного автопрома на международном уровне.

Фото: МПС РК

Министр Шарлапаев подчеркнул, что после снижения утилизационного сбора на 50% в 2022 году было зафиксировано увеличение количества старых автомобилей, что указывает на изменение структуры автопарка в сторону увеличения доли устаревших транспортных средств. При этом это снижение никак не повлияло на стоимость ввозимых автомобилей. Увеличение количества старых и непригодных машин на дорогах негативно скажется на безопасности и экологии.



Сравнение утилизационных сборов: В Казахстане сумма утилизационного сбора на легковые автомобили составляет от 0 тенге до 2,1 млн тенге в зависимости от объема двигателя.

В Российской Федерации утилизационный сбор достигает 8,3 млн тенге.

В Беларуси – до 7,8 млн тенге.

В Узбекистане – до 5,9 млн тенге.

Перспективы развития автомобильной промышленности:

Введение в эксплуатацию трех крупных проектов по производству автомобилей (KIA Qazaqstan, Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, Orbis Kazakhstan) с общим объемом производства 240 тысяч единиц.

Реализация 10 проектов по производству компонентов до конца 2025 года, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Общая сумма инвестиций в новые проекты составит более 760 млрд тенге.

Министр также отметил, что утилизационный сбор положительно сказался на экономике. За период 2018-2022 гг. налоговые поступления составили 68,5 млрд тенге, а за 2023 год – 47,5 млрд тенге, что на 76% выше показателей 2022 года.

Фото: МПС РК

Министр Шарлапаев отметил, что правительство продолжит работу по оптимизации и повышению эффективности использования средств, собранных от утилизационного платежа, а также по обеспечению устойчивого развития автомобильной промышленности и экономики страны в целом.



"Отмена утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию может оставить тысячи людей без работы и разрушить целую отрасль производства в нашей стране. Мы должны думать о долгосрочном развитии экономики и о будущем поколении. Утилизационный сбор не только улучшает экологическую ситуацию, но и создает условия для обновления и защиты казахстанского автопарка. Он является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития Казахстана". Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев



