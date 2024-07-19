Министр промышленности озвучил решение по утильсбору

Министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев сегодня, 19 июля 2024 года, озвучил решение касательно петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к казахстанцам, он отметил, что Министерством промышленности и строительства, другими государственными органами и общественными активистами была создана специальная рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации.

"При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства. По итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции", – заявил Канат Шарлапаев.

В пресс-службе МПС обосновали отказ в удовлетворении петиции.

Напомним, 24 мая 2024 года стало известно, что опубликованная на портале E-Petition.kz петиция касательно утилизационного сбора собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.