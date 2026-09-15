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Экономика и бизнес

Соглашения на 2,45 млрд долларов: Холдинг "Байтерек" расширяет инвестиционное сотрудничество с Кореей

председатель правления Холдинга &quot;Байтерек&quot; Рустам Карагойшин, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:47 Фото: Холдинг "Байтерек"
Холдинг "Байтерек" принял участие в XIV заседании Казахстанско-корейского делового совета в Сеуле в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корею, сообщает Zakon.kz.

Делегацию Холдинга возглавил председатель правления Рустам Карагойшин. Основное внимание было уделено привлечению корейских инвестиций, расширению инструментов финансирования и реализации совместных проектов в Казахстане.

На площадке были представлены план по разработке мастер-плана Alatau Smart City, а также проекты по созданию этнокультурного комплекса K-Park, открытию филиала Корейского института передовых технологий KAIST и внедрению системы управления пилотируемым и беспилотным воздушным движением. Возможности участия корейской стороны в развитии Alatau City также были рассмотрены на отдельной встрече с руководством государственной корпорации KIND, в которой принял участие Рустам Карагойшин.

Группу компаний Холдинга на мероприятиях представили: председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев, председатель правления Qazaqstan Investment Corporation Дидар Каримсаков и председатель правления Фонда развития предпринимательства "Даму" Фархат Сарсекеев.

В ходе форума состоялось подписание трех ключевых документов по линии Холдинга.

Первый документ – стратегическое соглашение между Qazaqstan Investment Corporation и KIND о создании совместного Казахстанско-корейского инвестиционного фонда. От казахстанской стороны документ подписал Рустам Карагойшин, от корейской – президент и генеральный директор KIND Ким Бок Хван. На первом этапе объем фонда может составить 200 млн долларов с равным участием сторон, в дальнейшем – до 1 млрд долларов. Средства планируется направлять на проекты в сферах инфраструктуры, логистики, энергетики и городского развития, включая Alatau City.

Банк Развития Казахстана и государственное экспортно-кредитное агентство K-SURE обменялись совместной декларацией, закрепляющей страховое покрытие до 200 млн евро. Первым проектом в рамках этого механизма станет завод ТОО "Mineral Product International" по производству ферросилиция в Экибастузе, для которого прорабатывается привлечение 48 млн евро. Проект позволит создать новое экспортно ориентированное производство мощностью до 160 тыс. тонн продукции в год.

Еще один документ предусматривает открытие Банком Развития Казахстана кредитной линии для ТОО "ПГУ Туркестан". Финансирование в объеме около 631 млн долларов планируется направить на строительство парогазовой электростанции мощностью 1 000 МВт в Туркестанской области. Проект реализуется с участием консорциума Doosan Enerbility и Integra Construction KZ.

Холдинг "Байтерек" в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:47

Фото: Холдинг "Байтерек"

Подписанные документы стали практическим продолжением договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и нашей последовательной работы с корейскими партнерами. Они открывают доступ к долгосрочному капиталу, страховым инструментам и передовым технологиям для реализации крупных проектов в Казахстане. Теперь наша общая задача – оперативно структурировать финансирование и довести каждую инициативу до конкретного результата. Рустам Карагойшин

Помимо ключевых соглашений, по линии группы компаний Холдинга проработаны документы по развитию венчурного финансирования, локализации производства автокомпонентов и поддержке малого и среднего бизнеса. Они предусматривают участие QIC в международном венчурном фонде, финансирование нового производства Seoyon E-Hwa в Костанае, а также расширение сотрудничества Фонда "Даму" с корейскими банками и институтами развития.

После заседания Делового совета Рустам Карагойшин провел встречу с руководством Korea Venture Investment Corporation (KVIC) – государственной инвестиционной организации, управляющей корейским фондом. Стороны обсудили возможность расширения международной программы Global Fund на Казахстан и Центральную Азию, а также участие KVIC в венчурных фондах с фокусом на регион. Qazaqstan Investment Corporation готова выступить локальным партнером и обеспечить корейским инвесторам доступ к казахстанской венчурной экосистеме.

Холдинг "Байтерек" в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:47

Фото: Холдинг "Байтерек"

Всего в рамках государственного визита по линии группы компаний Холдинга "Байтерек" проработано девять коммерческих документов, шесть из которых имеют финансовое выражение. Совокупный объем финансирования и инвестиционных обязательств составляет около 2,45 млрд долларов в эквиваленте. Достигнутые договоренности формируют основу для реализации новых проектов, привлечения технологий и создания рабочих мест в Казахстане.

Деловая программа делегации Холдинга "Байтерек" в Сеуле продолжится и завтра. Запланировано участие в бизнес-форуме C5+Корея, а также переговоры с государственным Экспортно-импортным банком Кореи KEXIM и Корейским институтом малого и среднего бизнеса и стартапов KOSI. Основное внимание будет уделено новым механизмам финансирования инвестиционных проектов и расширению поддержки предпринимательства.

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Айсулу Омарова
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