Шарлапаев высказался о ситуации в селе Маралды: "Инвестор пал жертвой активности горстки людей"

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 24 мая 2024 года высказался о ситуации в селе Маралды на востоке страны, где планируется строительство золотодобывающего предприятия, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что в село Маралды выехал вице-министр промышленности и строительства.

"Так сложилось, что ответственный иностранный инвестор пал жертвой активности очень небольшой группы людей, которые под предлогом экологических опасений ограничивают развитие самого села Маралды. Позиция у меня следующая: приходит инвестор, вкладывает деньги, строит фабрику. Чуть более 300 человек живут в Маралды. Каждому из них было приготовлено рабочее место, инвестор взял на себя обязательства по строительству дорог, социальной инфраструктуре и так далее. Но всегда находится горстка людей, которая почему-то считает, что они, не проживая даже иногда в этом селе, имеют право диктовать, как работает иностранный инвестор", – заявил он.

При этом министр сообщил, что Казахстан для создания рабочих мест, для развития социальной инфраструктуры должен работать над привлечением иностранных инвесторов.

"Когда я говорю "горстка людей", я ни в коем случае не имею в виду жителей села Маралды. Я имею в виду людей, которые, пользуясь ситуацией и играя, может быть, в какой-то степени на непонимании процесса производства, запугивают население села. Когда я так высказываюсь, я имею в виду, конечно же, только тех людей, которые, к сожалению, пользуясь своими навыками работы в соцсетях, навыками работы с журналистским сообществом, этот вопрос поднимают до степени, наверное, может быть, того, что у нас не все иностранные инвесторы дальше готовы сотрудничать с Казахстаном из-за таких вещей", – пояснил Канат Шарлапаев.

Между тем в случае реализации проекта государство получит ряд бенефитов. В том числе новые рабочие места, поступление 7,5% так называемого налога на добычу полезных ископаемых и золото, которое будет поступать в золотовалютный резерв Казахстана.

25 сентября 2021 года в селе Маралды Восточно-Казахстанской области была проведена проверка после выступления местных жителей против строительства завода по добыче золота. Результаты проверки показали, что все документы в порядке.

16 марта 2023 года жители села Маралды обратились к президенту РК со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики.