Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шарлапаев высказался о ситуации в селе Маралды: "Инвестор пал жертвой активности горстки людей"

Казахстан? Минпромышленности и строительства, завод , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 15:17 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 24 мая 2024 года высказался о ситуации в селе Маралды на востоке страны, где планируется строительство золотодобывающего предприятия, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что в село Маралды выехал вице-министр промышленности и строительства.

"Так сложилось, что ответственный иностранный инвестор пал жертвой активности очень небольшой группы людей, которые под предлогом экологических опасений ограничивают развитие самого села Маралды. Позиция у меня следующая: приходит инвестор, вкладывает деньги, строит фабрику. Чуть более 300 человек живут в Маралды. Каждому из них было приготовлено рабочее место, инвестор взял на себя обязательства по строительству дорог, социальной инфраструктуре и так далее. Но всегда находится горстка людей, которая почему-то считает, что они, не проживая даже иногда в этом селе, имеют право диктовать, как работает иностранный инвестор", – заявил он.

При этом министр сообщил, что Казахстан для создания рабочих мест, для развития социальной инфраструктуры должен работать над привлечением иностранных инвесторов.

"Когда я говорю "горстка людей", я ни в коем случае не имею в виду жителей села Маралды. Я имею в виду людей, которые, пользуясь ситуацией и играя, может быть, в какой-то степени на непонимании процесса производства, запугивают население села. Когда я так высказываюсь, я имею в виду, конечно же, только тех людей, которые, к сожалению, пользуясь своими навыками работы в соцсетях, навыками работы с журналистским сообществом, этот вопрос поднимают до степени, наверное, может быть, того, что у нас не все иностранные инвесторы дальше готовы сотрудничать с Казахстаном из-за таких вещей", – пояснил Канат Шарлапаев.

Между тем в случае реализации проекта государство получит ряд бенефитов. В том числе новые рабочие места, поступление 7,5% так называемого налога на добычу полезных ископаемых и золото, которое будет поступать в золотовалютный резерв Казахстана.

25 сентября 2021 года в селе Маралды Восточно-Казахстанской области была проведена проверка после выступления местных жителей против строительства завода по добыче золота. Результаты проверки показали, что все документы в порядке.

16 марта 2023 года жители села Маралды обратились к президенту РК со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики.

Читайте также

На 7,7 процента выросла экономика ВКО за первый квартал
На 7,7 процента выросла экономика ВКО за первый квартал
В Qarmet впервые установлен
В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы
Смогут покрывать в сезон всю потребность республики в огурцах
Тепличники Казахстана вскоре смогут покрывать в сезон всю потребность республики в огурцах
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: