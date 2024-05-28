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В Минпромышленности придумали, как повысить эффективность СЭЗ Казахстана

Казахстан, промышленность, СЭЗ, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:57 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 28 мая рассказал о планах повысить эффективность специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Канат Саткалиев отметил, что сейчас прорабатывается ряд мер для решения вопросов инженерно-коммуникационной инфраструктуры для промышленных объектов.

"Для повышения эффективности работы специальных экономических зон (СЭЗ) разработаны проекты нормативных правовых актов по разрешению всех видов деятельности в обрабатывающей промышленности. Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех СЭЗ", – сообщил он.

Для строительства новых производственных помещений и реконструкции готовых производственных помещений в рамках малых промышленных зон, по его словам, будет предоставлен льготный заем по ставке не более 3%. Построенные помещения будут предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Всего планируется создание 37 малых промышленных зон общей площадью 200 тыс. кв. м. Отмечается, что на строительство малых промышленных зон в восьми регионах выделено 30 млрд тенге.

24 мая сообщалось, что в Казахстане хотят создать реестр казахстанских товаропроизводителей. Он заменит сертификаты "СТ-KZ" и Индустриальный  сертификат и обеспечит единый доступ к информации о производимых в Казахстане товарах и их производителях. 

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