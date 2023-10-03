Замедление темпов строительства в Казахстане не исключает Минпромышленности

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве высказался, насколько оправданы прогнозы экспертов о возможности замедления рынка строительства в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не планирует ли правительство объявить новую программу льготного кредитования, чтобы вывести рынок строительства жилья из возможной стагнации.

"Программы льготного кредитования жилья, которые существовали до сегодняшнего времени, они администрировались Нацбанком и за счет пенсионных накоплений. Эти программы не администрировали министерством промышленности. Вопросы ипотечного кредитования находятся в ведении финрегулятора и Нацбанка", – заявил Канат Шарлапаев.

Он добавил, что с точки зрения самого состояния строительной индустрии, ведомство проводит консультации с крупными застройщиками и пытается найти различные стратегии для того, чтобы удерживать строительную индустрию.



"Ситуация достаточно сложная, существует и инфраструктурное ограничение и со стороны спроса ограничение. Мы все-таки ожидаем, что некое замедление темпов строительства предполагается в такой ситуации. Любой рынок недвижимости цикличен. После фазы роста всегда идет замедление темпов роста. С нашей точки зрения текущая динамика пока оставляет нам возможность для проработки дальнейших решений. В случае необходимости будем предлагать меры для поддержки строительной отрасли",– заверил министр.

Министерство занимается стандартами по повышению качества жилья, стандартами застройки, развитием инфраструктуры, чтобы жилье строилось.

"Роль развития рынка заключается именно в этом. А, извините, заливание денег в индустрию постоянное без устойчивого без достижения устойчивого роста, мне кажется, это не совсем долгосрочная стратегия. Мы сейчас должны смотреть на стратегии долгосрочного устойчивого роста, а не продолжения вливания денег. А эта стратегия заключается в том, что нам нужно достигать сбалансированности. За последние годы очень много денег было ведено на строительство. Соответственно, когда идет снижение протока, то некое снижение рынка ожидаемо", – пояснил он

19 сентября министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, стоит ли ожидать роста цен на жилье в Астане на фоне дефицита инфраструктуры.