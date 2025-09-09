Казахстанские СЭЗ проверят на эффективность

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал, что изменится в работе специальных экономических зон (СЭЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев заявил о планах по повышению эффективности СЭЗ.

"Для дальнейшего совершенствования деятельности специальных экономических зон будет проведена экспертиза их эффективности и расширены критерии отбора проектов. Также планируется мониторинг выполнения обязательств инвесторов", – сказал министр.

В планах также – разработка порядка привлечения для управления специальными зонами частных компаний, включая иностранные компании. Также будет усилена работа акиматов по привлечению новых инвесторов.

Отмечается, что в целом за время функционирования СЭЗ реализовано 532 проекта на сумму порядка 10 трлн тенге, в том числе 85 проектов с иностранным участием. Объем прямых иностранных инвестиций в СЭЗ составил около 800 млрд тенге.

Сегодня на каждый тенге из бюджета привлекается примерно 8 тенге частных инвестиций, и 1,4 тенге возвращается в бюджет в виде налогов.

9 сентября 2025 года сообщалось, что для двух СЭЗ расширили приоритетные виды деятельности.