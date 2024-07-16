Саткалиев высказался о транспортировке российского газа через Казахстан

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 16 июля на заседании правительства озвучил, что транспортировка российского, туркменского и узбекского газа по территории Казахстана будет увеличена в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, ведется работа по полноценному использованию газотранзитного потенциала страны.

"В октябре 2023 года был запущен транзит российского газа в Республику Узбекистан. В 2023 году было транспортировано 1,28 млрд куб. м, в этом году планируем увеличить до 3,8 млрд куб. м с дальнейшим увеличением до 11 млрд куб. м / год. Также устойчивый рост показывает транзит туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику. В этом году планируем увеличить транзит до 37,1 млрд куб. м", – дополнил Саткалиев.

Он сообщил, что на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.

Министр также рассказал, что в связи с увеличением транспортировки российского газа в Узбекистан, насколько ему известно, коллеги из Кыргызстана ведут переговоры с "Газпромом" по осуществлению такого же транзита поставок газа.

"У Кыргызстана есть планы по строительству генерирующих мощностей на газе. В этой связи планируется увеличение потребления этого вида топлива. Данные переговоры являются предметом договоренности между кыргызскими и российскими коллегами... ... С нашей стороны речь идет о магистральной инфраструктуре поставок. Мы соответствующие инвестиции делаем. Даем возможность передачи газа по Казахстану", – сказал Саткалиев.

По словам министра, сроки реализации и объемы пока не известны.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют увеличить добычу газа.