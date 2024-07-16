Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Саткалиев высказался о транспортировке российского газа через Казахстан

Саткалиев , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:56 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 16 июля на заседании правительства озвучил, что транспортировка российского, туркменского и узбекского газа по территории Казахстана будет увеличена в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, ведется работа по полноценному использованию газотранзитного потенциала страны.

"В октябре 2023 года был запущен транзит российского газа в Республику Узбекистан. В 2023 году было транспортировано 1,28 млрд куб. м, в этом году планируем увеличить до 3,8 млрд куб. м с дальнейшим увеличением до 11 млрд куб. м / год. Также устойчивый рост показывает транзит туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику. В этом году планируем увеличить транзит до 37,1 млрд куб. м", – дополнил Саткалиев.

Он сообщил, что на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.

Министр также рассказал, что в связи с увеличением транспортировки российского газа в Узбекистан, насколько ему известно, коллеги из Кыргызстана ведут переговоры с "Газпромом" по осуществлению такого же транзита поставок газа.

"У Кыргызстана есть планы по строительству генерирующих мощностей на газе. В этой связи планируется увеличение потребления этого вида топлива. Данные переговоры являются предметом договоренности между кыргызскими и российскими коллегами... ... С нашей стороны речь идет о магистральной инфраструктуре поставок. Мы соответствующие инвестиции делаем. Даем возможность передачи газа по Казахстану", – сказал Саткалиев.

По словам министра, сроки реализации и объемы пока не известны.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют увеличить добычу газа.

Читайте также

Саткалиев о сжиженном газе: Нигде в мире не используется в качестве топлива
Саткалиев о сжиженном газе: Нигде в мире не используется в качестве топлива
Газ
Министр Саткалиев анонсировал повышение цен на газ
В 2024-2028 годах в Жамбылской области планируется реализовать 70 инвестпроектов
В 2024-2028 годах в Жамбылской области планируется реализовать 70 инвестпроектов
Екатерина Елисеева
Россия МЭ РК Саткалиев Алмасадам Кыргызстан Газпром 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: