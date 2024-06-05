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Министр финансов ответил на вопрос о частых корректировках бюджета

бюджет, Казахстан, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 5 мая ответил на критику депутатов касательно частых корректировок бюджета страны, сообщает Zakon.kz.

Депутат Абиль Еркин сообщил, что бюджет в 2023 году семь раз корректировался и один раз уточнялся.

"Неосвоение составило 73,7 млрд тенге. Многочисленные корректировки стали маскированием неосвоенных средств. Неэффективно – более 400 млрд тенге. Какие кардинальные меры планируется предпринять для улучшения ситуации с бюджетом, будут ли критически пересмотрены расходы? Увидим ли мы осенью результаты проведенной работы?" – задался он вопросом.

В ответ Мади Такиев сообщил, что 90% бюджета страны – это текущие, постоянные расходы. Менее 10% идет на бюджет развития.

"При планировании следующей трехлетки мы будем пытаться переломить эту ситуацию и направить больше средств на бюджет развития, чтобы было куда двигаться нам. Что касается корректировок (бюджета. – Прим. ред.), нужно смотреть двояко. Где-то это позволяет бюджету быть маневренным, помогать администраторам делать перекидки между программами. По этому вопросу хорошим подтверждением будет текущий год. В этом году мы провели оптимизацию бюджета, пересмотрели неэффективные суммы, порядка 300 млрд тенге мы с ними пересмотрели уже", – заявил глава Минфина.

Что касается кардинальных изменений, то, по его словам, в настоящее время ведется работа над новым Бюджетным кодексом. Планируется в текущем году запустить пилот по блочному бюджету – два центральных госоргана, два местных исполнительных органа.

Кроме того, в рамках закона о госзакупках внутренний аудит будет использован при планировании бюджета.

5 июня в Мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал, кто понес ответственность за неэффективные траты из республиканского бюджета.

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