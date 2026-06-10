"Год был непростым": Минфин объяснил исполнение бюджета Казахстана за 2025 год

Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 10 июня 2026 года во время рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год рассказал, что повлияло на исполнение бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Такиев озвучил, что отчетный год был непростым.

"На исполнение бюджета повлияли внешние ценовые факторы, инфляционное давление, геополитическая ситуация и рост нагрузки на государственные финансы. Несмотря на это, правительство обеспечило экономический рост, исполнило социальные обязательства, продолжило финансирование ключевой инфраструктуры и начало переход к более жесткой оценке эффективности бюджетных расходов", – сказал министр.

Он заверил, что правительство продолжит совместную работу с депутатским корпусом по всем обозначенным вопросам, и попросил поддержать отчет правительства за 2025 год.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане сохраняются проблемы с бюджетным планированием и дефицитом бюджета.