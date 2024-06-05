Почти 500 млрд тенге неэффективно использовали из бюджета: кого за это наказали

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов 5 июня в Мажилисе рассказал, кто понес ответственность за неэффективные траты из республиканского бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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