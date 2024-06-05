Почти 500 млрд тенге неэффективно использовали из бюджета: кого за это наказали
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов 5 июня в Мажилисе рассказал, кто понес ответственность за неэффективные траты из республиканского бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам Смаилова, сумма неэффективно использованных бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге.
"По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной – 32 физических и юридических лица. В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге", – сообщил Алихан Смаилов.
Ранее глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов раскритиковал правительство за неосвоение бюджетных средств, выделенных на национальные проекты.
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