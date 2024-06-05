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Почти 500 млрд тенге неэффективно использовали из бюджета: кого за это наказали

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов 5 июня в Мажилисе рассказал, кто понес ответственность за неэффективные траты из республиканского бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Смаилова, сумма неэффективно использованных бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге.

"По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной – 32 физических и юридических лица. В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге", – сообщил Алихан Смаилов. 

Ранее глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов раскритиковал правительство за неосвоение бюджетных средств, выделенных на национальные проекты. 

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Мажилис Парламента РК Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан Высшая аудиторская палата 2024 год Бюджет
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