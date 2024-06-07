Эксперт: Казахстан может стать мировым лидером в углехимической отрасли

Глава АО НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев 7 июня на V Форуме угольной промышленности Казахстана озвучил, как Казахстан сможет стать мировым лидером в углехимической отрасли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, одним из перспективных направлений, где Казахстан имеет все предпосылки стать мировым лидером, является углехимия.

"Обладая обширной ресурсной базой и выгодным географическим местоположением, мы должны реализовать потенциал углехимической отрасли. При глубокой переработке угля возможно получить продукцию, которая стоит в 25-30 раз дороже сырья. В настоящее время в Казахстане доля продукции из угля составляет 3% – это является показателем низкого уровня развития углехимии", – дополнил Ержан Елекеев.

Он озвучил, что цена на уголь ниже и стабильна, чем на газ и нефть. По предварительным расчетам, неиспользуемый потенциал составляет $25 млрд.

"Уголь в Казахстане практически не рассматривается как сырье для переработки, а используется лишь для получения электроэнергии и тепла. (...) С учетом мировых трендов и наличия сырьевой базы Казахстану необходимо развитие новых процессов переработки угля, что позволит произвести продукцию с высоким переделом. В общей сложности путем переработки угля можно получить более 400 различных продуктов, стоимость которых в 20-25 раз выше стоимости самого угля", – резюмировал Елекеев.

По его словам, производство новых видов продукции из угля способствует выходу на новые рынки сбыта – это европейские страны, Китай и страны СНГ, и как следствие, наращиванию экспортного потенциала страны.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал, по каким причинам добыча угля сократилась в Казахстане.