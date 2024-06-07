На сколько лет хватит угля Казахстану

Глава АО НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев 7 июня на V Форуме угольной промышленности Казахстана озвучил, сколько запасов угля еще есть в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что по запасам угля Казахстан находится на восьмом месте, их объем – 34 млрд тонн.

"Его хватит на 300 лет, даже при активном использовании. Запасы угля намного превышают запасы нефти и газа. В некоторых регионах при нынешних объемах добычи хватит более чем на 250 лет. Более 90% запасов угля в Казахстане находится в северной и центральной части страны. Самые большие угольные бассейны находятся в Карагандинской и Павлодарской областях", – озвучил Ержан Елекеев.

Он также сообщил, что сравнивая мировые цены угля, выявили, что Казахстан обладает конкурентным преимуществом по стоимости в сравнении со странами-лидерами отрасли.

"У нас стоимость угля составляет порядка 25-30 долларов за тонну, а в Китае – от 150-170 долларов за тонну. Также необходимо отметить, что стоимость угля стабильнее цен на газ и нефть", – заключил глава АО НК "Kazakh Invest".

Ранее вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал, по каким причинам добыча угля сократилась в Казахстане.