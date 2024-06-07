Снижение добычи угля объяснили в Минпромышленности

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 7 июня на V Форуме угольной промышленности Казахстана рассказал, по каким причинам добыча угля сократилась в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сапарбеков отметил, что перед отраслью стоит ряд вопросов, связанных с зеленой энергетикой, логистикой и ценами.

"Некоторые из этих факторов отражаются на текущей ситуации и некотором спаде. Если в 2023 году объем добычи составлял 113 млн тонн, это уже было на 1 млн ниже предыдущего года. За январь-апрель добыча составила 35 млн тонн угля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это уже сокращение на 2,7 млн тонн", – озвучил вице-министр.

По его словам, основные причины – это вопросы, связанные с логистикой и снижением цен на мировом рынке.

"Мировая тенденция направлена на углеродную нейтральность, сокращение угольной генерации. Учитывая это, министерство ведет работу по нивелированию рисков сокращения добычи, а также сохранению и расширению экспорта угля. Хотел бы отметить, что министерство убеждено, что угольная генерация может и будет сохранена с учетом применения технологий чистого угля. Это распространено в европейских и азиатских странах. Здесь мы должны усилить работу с энергопроводящими компаниями, Минэнерго и партнерами по поставке чистого угля", – продолжил Олжас Сапарбеков.

Он также подчеркнул, что углехимия является хорошим резервом по сохранению добычи.

"Нашими сотрудниками был организован визит в КНР, где мы убедились, что из угля можно и нужно получать высокомаржинальную, быстро окупаемую продукцию. В этом направлении мы ведем работу с крупными китайскими компаниями по вопросу дальнейшего привлечения капитала и углехимии", – резюмировал вице-министр.

Ранее в министерстве озвучили, с дефицитом каких полезных ископаемых Казахстан может столкнуться в будущем.