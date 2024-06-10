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Правительство РК: За неделю цены снизились на 10 видов продуктов

Правительство РК: За неделю цены снизились на 10 видов товаров и овощей, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 14:04 Фото: primeminister.kz
В правительстве отмечают снижение среднего индекса цен на социальные продукты питания на 0,1%, сообщает Zakon.kz.

Ценовую ситуацию в регионах рассмотрели на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает пресс-служба правительства.

По данным Комитета торговли, за неделю цены снизились на 10 видов товаров и овощей: рис, гречку, подсолнечное масло, творог, муку 1-го сорта, куриные яйца, рожки, морковь, лук и капусту.

На картофель цена выросла на 4,4%. Самый высокий рост цен на него отмечен в Астане, Алматы, области Ұлытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Как отметил председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.

Отдельное внимание уделено ситуации с поставками социальных продуктов в Алматы. Город является первым в топе регионов, оказывающих наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции в целом по стране. Следом идут Астана и Шымкент.

У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей, чтобы насытить рынки города продукцией по стабильным ценам. В этой связи Серик Жумангарин поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу закрепить за тремя городами республиканского значения гарантирующих поставщиков овощей из близлежащих областей. СПК должны обеспечить гарантии бесперебойных поставок.

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу СПК по вопросам стабилизации цен. В частности, для обеспечения казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая.

5 июня Жумангарин рассказал, стоит ли ожидать повышения цен на муку.

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