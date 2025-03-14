Цены на еду: какие продукты питания стали дешевле в Казахстане

Индекс цен на некоторые социально значимые продовольственные товары снизился по итогам второй недели марта. Как изменились средние цены на продукты питания, в материале Zakon.kz.

C начала текущего года индекс цен на социально значимые продовольственные товары вырос на 3,4% согласно данным Бюро нацстатистики. При этом за период с 4 по 11 марта 2025 года индекс не изменился и остался на уровне 100,2, что соответствует показателю предыдущей недели. В то же время было зафиксировано снижение индекса на отдельные категории товаров.

Фото: Zakon.kz

Как изменились цены на различные продукты питания

На второй неделе марта рост индекса цен на различные категории товаров оставался умеренным. Если на предыдущей неделе (с 25 февраля по 4 марта) заметнее всего вырос индекс цен на белокочанную капусту +3,9% и сахар-песок +1,4%, то в период с 4 по 11 марта наибольший рост показал индекс цен на картофель – +1%. Средняя цена на овощ, по данным на 11 марта 2025 года, составляла 227 тенге. В разрезе городов самая высокая цена на картофель отмечена в Жезказгане – 308 тенге за килограмм, самая низкая – в Петропавловске – 172 тенге.

Добавим, что за рассматриваемый период индекс цен на ряд товаров снизился. В частности, рис и яйца – на 0,1%, репчатый лук – на 0,7%. Наибольшее снижение показал индекс цен на морковь –1,5%.

Самая низкая цена на морковь зафиксирована в Павлодаре – всего 99 за килограмм. При этом в Жезказгане и Атырау цена почти в 2 раза выше – 197 и 191 тенге, соответственно. Cредняя цена по всем городам составила 155 тенге, или на 2 тенге дешевле, чем неделей ранее.

За неделю средняя цена яйца снизилась всего на 1 тенге и составила 536 тенге за десяток яиц первой категории. Наиболее дешевые яйца в Павлодаре, где их стоимость составила 465 тенге, немного дороже в Петропавловске – 471 тенге. Наиболее высокие цены на продукт в Алматы – 601 тенге и Астане – 603 тенге. К слову, в столице яйца подешевели на 5 тенге по сравнению с предыдущей неделей.

Существенная разница наблюдается и в цене на лук. Так, самая низкая цена в Туркестане – 99 тенге и Таразе – 103 тенге. В то же время средняя цена за килограмм лука в Атырау и Жезказгане – 171 тенге.

Средняя цена за килограмм говядины (лопаточно-грудная часть) выросла до 2816 тенге (+17 тенге). Заметный недельный рост цены произошел в Усть-Каменогорске до 3033 (+1,7%, или 50 тенге), Павлодаре – 2852 тенге (3,5%, или 98 тенге), Петропавловске – 2840 тенге (2%, или 56 тенге), Семее – 2863 тенге (1,9%, или 53 тенге).

Ранее в Министерстве торговли прокомментировали рост цен на мясо в некоторых регионах страны.