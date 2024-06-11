Сколько стоит один километр дороги в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев 11 июня на брифинге озвучил цену 1 кв. км дороги в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, стоимость 1 кв. км дороги зависит от нескольких факторов.

"Допустим, на юге один вид асфальта, на севере – другая разновидность асфальта заложена", – сказал он.

В свою очередь вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев дополнил, что при среднем ремонте 1 кв. км дороги будет стоить от 120 до 150 млн тенге.

"Это двухслойный асфальт, предусмотрено 15 см асфальта", – рассказал он.

Карабаев подчеркнул, что средний ремонт отличается от обычного ремонта, в целом 1 кв. км стоит 100 млн тенге.

"Средний ремонт – это ремонт с усиленной конструкцией, он примерно на 20-50% дороже выходит. Срок годности среднего ремонта составляет пять лет", – пояснил он.

Министр уточнил, что примерная цена содержания 1 кв. км дороги составляет 2 млн тенге.

Ранее стало известно, как в Казахстане проверяют качество асфальта.