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Как в Казахстане проверяют качество асфальта

Как в Казахстане проверяют качество асфальта, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 13:08 Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 6 июня 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, как проверяют качество асфальта, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании подчеркнули, что прочность асфальта – ключевая механическая характеристика, показывающая, какую нагрузку может выдержать материал. Это учитывается при проектировании дорожного покрытия.

"Прочность асфальта важна для выбора состава для различных задач. Например: нагруженные автомагистрали требуют прочного асфальта с минимальной пористостью, а для пешеходных дорожек и площадок у частных домов можно использовать материалы с меньшими требованиями. Прочность асфальта также определяет его однородность, водостойкость, морозостойкость и сдвигоустойчивость".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также в нацкомпании перечислили факторы, влияющие на прочность асфальта:

  • прочность минеральных компонентов;
  • свойства вяжущего вещества;
  • внутреннее сцепление смеси;
  • плотность и пористость;
  • температура.

Вместе с тем в "КазАвтоЖоле" рассказали, какие виды асфальтобетонных смесей бывают:

1. Горячий асфальт:

  • распространен в капитальном строительстве и благоустройстве;
  • набирает прочность в три этапа: уплотнение, остывание и затвердевание, доуплотнение в ходе эксплуатации.

2. Холодный асфальт:

  • укладывается при температуре до -5°С без разогрева и тяжелых катков;
  • используется для срочного ремонта и пешеходных дорожек;
  • прочность набирается за 20-30 дней, эксплуатация возможна сразу после укладки.

3. Литой асфальт:

  • содержит повышенное количество вяжущего вещества, пластичен и текуч;
  • не требует разравнивания и уплотнения;
  • затвердевает за 2-3 дня, в этот период лучше не ездить по покрытию.

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Ранее в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, когда планируется завершить реконструкцию автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

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