Как в Казахстане проверяют качество асфальта
Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 6 июня 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, как проверяют качество асфальта, сообщает Zakon.kz.
В нацкомпании подчеркнули, что прочность асфальта – ключевая механическая характеристика, показывающая, какую нагрузку может выдержать материал. Это учитывается при проектировании дорожного покрытия.
"Прочность асфальта важна для выбора состава для различных задач. Например: нагруженные автомагистрали требуют прочного асфальта с минимальной пористостью, а для пешеходных дорожек и площадок у частных домов можно использовать материалы с меньшими требованиями. Прочность асфальта также определяет его однородность, водостойкость, морозостойкость и сдвигоустойчивость".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Также в нацкомпании перечислили факторы, влияющие на прочность асфальта:
- прочность минеральных компонентов;
- свойства вяжущего вещества;
- внутреннее сцепление смеси;
- плотность и пористость;
- температура.
Вместе с тем в "КазАвтоЖоле" рассказали, какие виды асфальтобетонных смесей бывают:
1. Горячий асфальт:
- распространен в капитальном строительстве и благоустройстве;
- набирает прочность в три этапа: уплотнение, остывание и затвердевание, доуплотнение в ходе эксплуатации.
2. Холодный асфальт:
- укладывается при температуре до -5°С без разогрева и тяжелых катков;
- используется для срочного ремонта и пешеходных дорожек;
- прочность набирается за 20-30 дней, эксплуатация возможна сразу после укладки.
3. Литой асфальт:
- содержит повышенное количество вяжущего вещества, пластичен и текуч;
- не требует разравнивания и уплотнения;
- затвердевает за 2-3 дня, в этот период лучше не ездить по покрытию.
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