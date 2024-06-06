Как в Казахстане проверяют качество асфальта

Сегодня, 6 июня 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, как проверяют качество асфальта, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании подчеркнули, что прочность асфальта – ключевая механическая характеристика, показывающая, какую нагрузку может выдержать материал. Это учитывается при проектировании дорожного покрытия.

"Прочность асфальта важна для выбора состава для различных задач. Например: нагруженные автомагистрали требуют прочного асфальта с минимальной пористостью, а для пешеходных дорожек и площадок у частных домов можно использовать материалы с меньшими требованиями. Прочность асфальта также определяет его однородность, водостойкость, морозостойкость и сдвигоустойчивость". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также в нацкомпании перечислили факторы, влияющие на прочность асфальта:

прочность минеральных компонентов;

свойства вяжущего вещества;

внутреннее сцепление смеси;

плотность и пористость;

температура.

Вместе с тем в "КазАвтоЖоле" рассказали, какие виды асфальтобетонных смесей бывают:

1. Горячий асфальт:

распространен в капитальном строительстве и благоустройстве;

набирает прочность в три этапа: уплотнение, остывание и затвердевание, доуплотнение в ходе эксплуатации.

2. Холодный асфальт:

укладывается при температуре до -5°С без разогрева и тяжелых катков;

используется для срочного ремонта и пешеходных дорожек;

прочность набирается за 20-30 дней, эксплуатация возможна сразу после укладки.

3. Литой асфальт:

содержит повышенное количество вяжущего вещества, пластичен и текуч;

не требует разравнивания и уплотнения;

затвердевает за 2-3 дня, в этот период лучше не ездить по покрытию.

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