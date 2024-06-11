Создание института за 184 млн тенге прокомментировали в Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев 11 июня на брифинге прокомментировал строительство профильного института за 184 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению министра, такой институт крайне необходим Казахстану.

"У нас есть профильные институты в промышленной, нефтегазовой сферах, в сельском хозяйстве, которые занимаются изучением основных трендов в отрасли. Мы изучили международный опыт, и такие институты есть во всех наших соседних государствах, а также в европейских и других странах. Такой же институт будет создан в Казахстане", – заключил он.

13 мая стало известно, что в Казахстане создадут институт транспорта и логистики. Министерству транспорта РК из резерва правительства выделят 184 млн 600 тыс. тенге.