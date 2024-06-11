Министр транспорта об утильсборе: Это необходимая норма

Министр транспорта Марат Карабаев 11 июня на брифинге ведомства рассказал, почему утилизационный сбор необходим в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что не подписал петицию об отмене утилизационного сбора.

"Я считаю, что утилизационный сбор необходим. Я эту позицию защищал будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", – заявил Карабаев.

Он добавил, что если посмотреть рынок новых автомашин, которые продаются на территории РК, то подавляющее большинство казахстанцев покупают Hyundai, Kia и китайские автомобили.

"Эти автомобили, которые продаются у нас, их производство будет запущено, по-моему, в следующем году, на все эти машины нет утильсбора. То есть казахстанцы покупают машины без утильсбора, которые производятся на территории РК. Для казахстанцев это только плюс – они покупают отечественную машину без утилизационного сбора", – рассказал министр транспорта.

Также он подчеркнул, что утилизационный сбор платят владельцы импортных машин. Например, BMW и Mercedes-Benz.

"Средства, которые поступают от утилизационного сбора от импортных машин, направляются на благо казахстанцев. На закуп сельхозтехники, также они были направлены на автокредитование. Это абсолютно необходимые меры. Также благодаря утилизационному сбору в страну пришли такие крупные бренды, как Hyundai, Kia и китайские бренды. В Алматы строится мультибрендовый завод по производству китайских автомашин", – отметил Карабаев.

По словам министра, завод по утильсбору функционирует в Караганде, но временно в его деятельности произошла стагнация. Это связано с обстоятельствами по возврату заводов в собственность государства.

Ранее, 5 июня, первый вице-премьер Роман Скляр в кулуарах Мажилиса высказался насчет отмены утилизационного сбора в Казахстане.

Также сообщалось, что состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утилизационного сбора за транспортное средство утвержден в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК.



Напомним, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. 24 мая 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказался об отмене утильсбора.