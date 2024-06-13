Канат Шарлапаев про петицию об утильсборе: Нам нужен диалог, а не шоу

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 13 июня 2024 года рассказал о том, в каком формате должны проводиться заседания рабочей группы по рассмотрению петиции об утильсборе, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев напомнил, что в рамках закона была сформирована рабочая группа, в нее пригласили и инициаторов петиции.

"Сейчас, когда нужно реально вести диалог и попытаться найти какое-то решение, мы сталкиваемся с тем, что нам нужны почему-то видеокамеры, журналисты и так далее. Может, мы все-таки воспользуемся возможностью прийти в министерство, сесть и поговорить за одним столом, вместо того, чтобы устраивать из этого шоу? Если эти люди заинтересованы в решении вопроса, то они должны пользоваться любой возможностью для диалога. Я считаю, что нужно просто прийти и попробовать свои требования сформулировать в таком виде, в котором государственная система может работать. Потому что сейчас, к сожалению, на мой взгляд, все ограничивается популизмом, громкими высказываниями и отсутствием каких-то конкретных предложений", – отметил он.

Глава Минпромышленности выразил надежду, что сегодня заседание рабочей группы все-таки состоится.

"Никакого ограничения мы не делаем, мы делаем видеофиксацию и весь, абсолютно без редакции, материал отдаем представителям, которые написали эту петицию... По закону мы обязаны провести рабочее слушание, его формат определен госорганами, депутатами и так далее, поэтому мы работаем по законодательному формату. Мы же говорим, что видеофиксацию полностью и в тот момент были готовы передать, но, к сожалению, нужно из этого делать шоу. Если бы люди пришли и начали диалог, то мы бы неделю времени не потеряли. Сейчас, к сожалению, потеряли", – резюмировал Шарлапаев.

6 июня в Министерстве промышленности и строительства должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора. Но заседание не состоялось из-за отказа от участия инициаторов петиции.

