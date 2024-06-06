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Законодательство РК

Заседание по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов

петиция по утильсбору, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 19:40 Фото: pexels
6 июня в Министерстве промышленности и строительства должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, в рабочую группу вошли депутаты Парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел РК, представители других заинтересованных госорганов.

Кроме того, в состав рабочей группы были включены представители общественных объединений, экспертного сообщества, промышленного сектора, а также сторонники отмены утильсбора: Санжар Бокаев, Еркебулан Кулбасов, Данияр Макешов, Дархан Салыков и другие граждане.

В министерстве заявили, что были приглашены все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организационные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечено ведение съемки и протокола рабочего заседания.

"Следует отметить, что регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства – стратегического объекта – предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание рабочей группы", – пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

В связи с этим заседание пришлось отменить.

"Для участия в заседании собрались депутаты Парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы министерство предоставило ему видео- и стенограмму с заседания рабочей группы по его завершении", – заявили в пресс-службе МПС РК.

В министерстве также отметили, что рассчитывают на более конструктивное построение диалога в дальнейшем.

Ранее в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.

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