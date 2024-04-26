465 га земли незаконно сдали в аренду в Жамбылской области

Фото: pexels

Сотрудники прокуратуры Байзакского района установили факт незаконного предоставления 465 га земли в аренду, а также выявили 4292 га неиспользуемых земельных участков. Об этом 26 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

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