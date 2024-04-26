465 га земли незаконно сдали в аренду в Жамбылской области
Фото: pexels
Сотрудники прокуратуры Байзакского района установили факт незаконного предоставления 465 га земли в аренду, а также выявили 4292 га неиспользуемых земельных участков. Об этом 26 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что 4,7 тыс. га земли возвращены в госфонд. Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге.
"По акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке, обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель", – говорится в сообщении.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда по Жамбылской области от 13 февраля 2024 года иск удовлетворен, государству возвращены 465 га земли.
"Данные земельные участки в последующем будут вовлечены в хозяйственный оборот путем предоставления крестьянским хозяйствам в установленном законом порядке".Прокуратура Жамбылской области
12 апреля 2024 года стало известно, что земли на 170 млн тенге вернули государству в Жетысуской области. Подробности по ссылке.
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