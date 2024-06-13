24 млн тенге вернула прокуратура Шымкента в госбюджет

В Шымкенте при вмешательстве прокуратуры в бюджет возвращены 24 млн тенге субсидий, уголовное дело направлено в суд, передает Zakon.kz.

Прокуратура Шымкента выявила грубые нарушения в сельскохозяйственной отрасли после проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Выявлены факты незаконного получения субсидий субъектами агропромышленного комплекса путем предоставления недостоверных сведений на представленные ими заявки по снижению стоимости молочной продукции". Пресс-служба прокуратуры Шымкента

По факту хищения 12 млн тенге в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя возбуждено и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество в крупном размере").

По акту прокурорского надзора 6 должностных лиц Управления сельского хозяйства и ветеринарии города, в том числе заместитель руководителя Управления, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В рамках досудебного расследования в доход государства взыскано 24 млн тенге.

Ранее стало известно, что районная больница в Карагандинской области начисляла деньги "мертвым душам".

