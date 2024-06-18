Операторам сотовой связи хотят изменить налоговые ставки в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства 18 июня 2024 года рассказал, как будут обеспечивать казахстанские села мобильным интернетом, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев рассказал, что на сегодня 1424 села не имеют доступа к мобильному интернету.

"Для стимулирования операторов сотовой связи министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы", – сообщил он.

В рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1076 сел.

В апреле стало известно, что в пострадавших от паводков регионах подключат интернет от Starlink.

