Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Операторам сотовой связи хотят изменить налоговые ставки в Казахстане

связь, МЦРИАП, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 10:32 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства 18 июня 2024 года рассказал, как будут обеспечивать казахстанские села мобильным интернетом, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев рассказал, что на сегодня 1424 села не имеют доступа к мобильному интернету.

"Для стимулирования операторов сотовой связи министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы", – сообщил он.

В рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1076 сел.

В апреле стало известно, что в пострадавших от паводков регионах подключат интернет от Starlink.

Читайте также

Инфляция и ожидания. Чего не хватает казахстанской экономике, поделился эксперт
Инфляция и ожидания. Чего не хватает казахстанской экономике, поделился эксперт
бизнес, франшизы
Бизнес под ключ: какие франшизы работают и успешно развиваются в Казахстане
Инфляция
Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана в мае
Мадина Мамырханова
МЦРИАП Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: