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Требования к сотовым операторам хотят ужесточить в Казахстане

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, сотовая сеть, мобильная связь, мобильная сеть, система связи, базовая станция, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:40 Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах избирательного участка №256 рассказал, как будут улучшать скорость интернета в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мадиев озвучил результаты недавно проведенного замера.

"Определили "белые" пятна (так называют зоны, которые не покрыты еще Интернет – Прим. ред.). По стране сейчас 350 где-то таких пятен. У нас есть план. Мы договорились с КНБ, что можем на административных зданиях тоже ставить базовые станции. Там, где не отрабатывается секретная информация. Мы с акиматами подписали план по установке на республиканских трассах антенна-мачтовые сооружения, чтобы потом на них могли мобильные операторы ставить базовые станции", – сказал он.

Параллельно, по его словам, проведены переговоры с Минздравом, чтобы была возможность увеличить уровень радиосигнала на базовых станциях.

"Города растут, поэтому мобильным операторам надо успевать. Мы сейчас также немного ужесточаем требования по минимальному порогу, который они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз поднимаем минимальный порог на базовых станциях 5G с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит. Дальше будем проводить анализ регуляторного воздействия, чтобы для 4G тоже ужесточать и также выстраиваем план, чтобы был отход от 3G в сторону 4G и 5G", – резюмировал глава МЦРИАП.

Ранее он прокомментировал возможность блокировки социальной сети TikTok в Казахстане.

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