Генпрокуратура: Государству вернули имущество МЦПС "Хоргос"

Проведенная Генеральной прокуратурой проверка установила, что оценка багажного терминала "Хоргос" была проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов. Имущество вернули государству, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Багажный терминал Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" площадью более 900 м² был реализован в 2018 году за 90 млн тенге.

В последующем в 2023 году заключен дополнительный договор купли-продажи на временное пользование земельным участком под ним площадью 1,9 га на сумму 500 тысяч тенге.

Однако правила реализации имущества сторонами не были соблюдены, оценка имущества проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов.

Более того, отчуждение земельного участка произведено спустя четыре года после реализации здания. Для возврата указанных активов в государственную собственность прокуроры обратились в суд.

Вступившим в законную силу решением Специализированного межрайонного экономического суда Жетысуской области от 19.03.2024 г. исковые требования удовлетворены, договоры признаны недействительными.

В апреле в МЦПС "Хоргос" накрыли притон с казино для граждан Китая.