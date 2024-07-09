В Северном Казахстане прокуратура вернула государству активов на 300 млн

Прокуратура Северо-Казахстанской области вернула в собственность государства активы, передает Zakon.kz.

В сообщении ведомства говорится, что субъекты предпринимательства в Северо-Казахстанской области в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,2 тысяч га.

"Мерами надзорного органа вышеназванные земельные участки возвращены в собственность государства и сегодня вовлекаются в легальный экономический оборот". Прокуратура Северо-Казахстанской области

В другом случае по иску прокурора Кызылжарского района государству возвращен незаконно предоставленный земельный участок площадью 47 га в престижном районе пригорода.

Всего принятыми мерами надзора государству возвращены активы на общую сумму свыше 300 млн тенге.