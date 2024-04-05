Притон с казино для граждан Китая накрыли в Хоргосе
Согласно сообщению за 5 апреля 2024 года, подпольные казино функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан Китая.
"В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней (3,7 млн тенге)".Пресс-служба АФМ РК
Также сказано, что досудебное расследование продолжается.
"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
В конце 2023 года в пресс-службе Министерства туризма и спорта заявили, что в Казахстане усиливают борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Жителей страны призывают проявлять гражданскую активность и сообщать в правоохранительные органы о незаконных казино.
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