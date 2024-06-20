Казахстанским перевозчикам будет проще доставлять товары в Китай

Депутаты Сената на пленарном заседании 20 июня одобрили ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. Как отметил депутат Сената Андрей Лукин, за последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов автотранспортных перевозок между двумя странами. Так, в 2023 году объем перевезенных грузов автотранспортом составил почти 2 млн тонн, что вдвое больше по сравнению с 2022 годом.

"Главная цель данного соглашения – создание благоприятных условий для осуществления автомобильных перевозок между нашими странами. В частности, соглашение регулирует вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска", – сообщил Андрей Лукин.

Кроме того, соглашением регламентируются нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон соглашения вглубь территорий Казахстана и Китая. Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая.

"Вместе с тем в соответствии с соглашением двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках. Таким образом, китайские автоперевозчики смогут осуществлять транзитные перевозки через территорию Казахстана в страны Европы и Азии, что в свою очередь будет способствовать увеличению транзитного потенциала нашей страны", – добавил депутат Андрей Лукин.

Ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений и позволит увеличить объемы перевозок пассажиров и грузов между нашими странами.

Помимо этого соглашения, депутаты одобрили ратификацию еще одного документа с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соглашение направлено на эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, а также создание благоприятных условий для перевозки грузов. Оно предусматривает развитие логистических центров на территориях обеих стран, что будет способствовать привлечению дополнительных объемов транзита на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"На сегодняшний день сроки доставки грузов транзитом из Азии в Европу сокращены до 18 дней, из которых шесть дней приходятся на территорию Казахстана. Это вдвое быстрее, чем в прошлом году, что подтверждает высокий уровень оптимизации транспортных процессов и улучшение логистической инфраструктуры", – подчеркнул сенатор Андрей Лукин.

Соглашение также предусматривает укрепление сотрудничества между ведомствами, регулирующими транспортную сферу, и предприятиями. Ратификация данного соглашения позволит существенно увеличить объемы перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем.

В этот же день сенаторы ратифицировали соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном учреждении культурных центров. Основные положения соглашения направлены на регламентацию порядка деятельности культурных центров, налогообложения доходов и имущества, определение статуса культурных центров и их руководителей.