Изменен порядок ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств международной перевозки
ТСМП сохраняют статус иностранных товаров и должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз, сообщили в КГД МФ РК.
"В отношении перевозок, нарушающих требования ТК ЕАЭС, Министерством финансов РК будут применяться соответствующие нормы действующего законодательства ТК ЕАЭС". КГД МФ РК.
Передача временно ввезенных ТСМП иным лицам, в том числе в аренду (субаренду), не допускается.
При этом ТК ЕАЭС предусмотрены исключительные случаи, когда при ввозе, ТСМП могут передаваться иным лицам в целях завершения операции перевозки путем вывоза с таможенной территории ЕАЭС.
"Таким образом, если перевозчик государства-члена ЕАЭС осуществил такую перевозку, то, следуя в обратном направлении либо в направлении внешней границы ЕАЭС, совпадающей с государственной границей РК, будет осуществлять новую перевозку путем загрузки временно ввезенного ТСМП, у данного перевозчика возникнет обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с действующими нормами ТК ЕАЭС".
Вывоз с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных ТСМП можно осуществить в любом месте перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.
Таким образом, в случае вывоза таких ТСМП через внешнюю границу ЕАЭС, совпадающую с государственной границей РК, и при их обратном временном ввозе через такие границы РК, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.11.2010 г. № 511, регулирующего порядок временного ввоза ТСМП, будет отказано во временном ввозе, если ТСМП не будет находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз на таможенную территорию ЕАЭС.
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