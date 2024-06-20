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Законодательство РК

Изменен порядок ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств международной перевозки

Изменен порядок ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств международной перевозки, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 12:38 Фото: unsplash
С 1 июля изменится порядок ввоза транспортных средств международной перевозки (ТСМП), въезжающих на территорию ЕАЭС, передает Zakon.kz.

ТСМП сохраняют статус иностранных товаров и должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз, сообщили в КГД МФ РК.

"В отношении перевозок, нарушающих требования ТК ЕАЭС, Министерством финансов РК будут применяться соответствующие нормы действующего законодательства ТК ЕАЭС". КГД МФ РК.

Передача временно ввезенных ТСМП иным лицам, в том числе в аренду (субаренду), не допускается.

При этом ТК ЕАЭС предусмотрены исключительные случаи, когда при ввозе, ТСМП могут передаваться иным лицам в целях завершения операции перевозки путем вывоза с таможенной территории ЕАЭС.

"Таким образом, если перевозчик государства-члена ЕАЭС осуществил такую перевозку, то, следуя в обратном направлении либо в направлении внешней границы ЕАЭС, совпадающей с государственной границей РК, будет осуществлять новую перевозку путем загрузки временно ввезенного ТСМП, у данного перевозчика возникнет обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с действующими нормами ТК ЕАЭС".

Вывоз с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных ТСМП можно осуществить в любом месте перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Таким образом, в случае вывоза таких ТСМП через внешнюю границу ЕАЭС, совпадающую с государственной границей РК, и при их обратном временном ввозе через такие границы РК, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.11.2010 г. № 511, регулирующего порядок временного ввоза ТСМП, будет отказано во временном ввозе, если ТСМП не будет находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз на таможенную территорию ЕАЭС.

Ранее мы писали, какие товары и в каком количестве можно ввезти в Казахстан без уплаты таможенной пошлины.

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