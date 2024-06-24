Куда правительство направит свыше 500 млрд тенге инвестиций

Правительство определило 16 приоритетных проектов в водной сфере, которые потребуют внушительных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров объявил о начале активного восстановления водохозяйственной системы страны, пишет пресс-служба премьера.

"Паводки, которые прошли весной, показали неразвитость инфраструктуры водохозяйственной системы страны. Мы определили 16 проектов, которые требуют инвестиций в размере более 500 млрд тенге", – заявил вице-премьер.

Источники этих инвестиций определены. На стадии привлечения – льготное финансирование со стороны Исламского банка развития. Средства предоставляются на длительный период и по очень низкой ставке, что позволит решить накопившиеся проблемы в этой сфере.

Обновление водохозяйственной системы будет включать строительство водохранилищ и оросительных каналов, а также укрепление технической инфраструктуры служб.

"В первую очередь по поручению главы государства мы осуществим полное обновление техники и средств в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. В водном хозяйстве мы также оснастим необходимой техникой систему "Казводхоза", – отметил министр.

Нурлан Байбазаров также подчеркнул, что на обновление, оснащение техникой сфер, которые в этом нуждаются, а именно лесного и водного хозяйства, системы чрезвычайных ситуаций, направлены средства "Жасыл даму". Речь о более 200 млрд тенге. Реализация проектов уже начинается, и в этом году будет поставлена первая партия техники.

Ранее министерство нацэкономики подготовило постановление правительства "Об утверждении Концепции инвестиционной политики до 2029 года".

