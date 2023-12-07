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500 млрд тенге инвестиций привлекли в Кызылординской области

500 млрд тенге инвестиций привлекли в Кызылординской области Фото: gov.kz
На брифинге в СЦК аким Кызылординской области 7 декабря Нурлыбек Налибаев сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в области вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими годами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Объем инвестиций в основной капитал в области вырос на 52% по сравнению с 2021 годом и достиг 472 млрд тенге. Из них 74% – частные инвестиции.

"Инициативу главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по проявлению патриотизма и социальной ответственности, обращение "Туған жерді бірге тұлетейік" поддержали многие кызылординские предприниматели. Так, спонсоры оказали поддержку на 37,5 млрд тенге. Также при поддержке строительных, дорожных компаний и предпринимателей 3,3 млрд тенге направили на разработку проектно-сметной документации для 630 проектов". Нурлыбек Налибаев

В частности, в областном центре строят новый терминал аэропорта Коркытата. Стоимость проекта – 20 млрд тенге. Из местного бюджета предусмотрели выделение 4,3 млрд тенге на развитие инфраструктуры и благоустройство. Объект сдадут в мае 2024 года.

Кроме того, совместно с компанией "Қазақстан темір жолы" реконструировали железнодорожный вокзал Кызылорды. Стоимость проекта – 577 млн тенге.

Также в следующем году в Кызылорде введут в эксплуатацию Дворец школьников современного типа, строительство которого уже идет. Компания "Саутс Ойл" построит здание музыкального колледжа. На реализацию проекта направят 4,8 млрд тенге.

В 2023 году в Кызылорде ввели в эксплуатацию центр "Анаға тағзым" стоимостью 1,7 млрд тенге. За счет спонсоров начали реконструкцию центральной площади города – на это выделили 1 млрд тенге. 

"Кроме того, в областном центре благоустроили фасады свыше 30 старых многоэтажных жилых домов с использованием современных панелей, привели в порядок дворы 20 многоэтажных жилых домов. Также в населенных пунктах региона построили 80 детских спортивно-игровых площадок на сумму 1,6 млрд тенге". Нурлыбек Налибаев

Новые объекты ввели в эксплуатацию и в районах области. К примеру, в Жанакорганском районе построили современный парк отдыха стоимостью 790 млн тенге, в селе Наги Ильясова Сырдарьинского района – "Парк трудящихся" на 450 млн тенге.

Вместо аварийной школы в селе Токабай Аральского района строят новую, стоимостью 500 млн тенге. Объект введут в эксплуатацию до конца 2023-2024 учебного года.

"В городе Аральск начал деятельность "Дом предпринимателей" стоимостью 150 млн тенге. При спонсорской поддержке ТОО "Жанажол" благоустроена и передана на благо народа Центральная площадь в селе Жанажол Кармакшинского района. В селе Тан Жалагашского района наряду со строительством спортивного комплекса и комплекса "Тағзым алаңы" ведутся работы по освещению и благоустройству. Также на въезде в Кызылорду со стороны Туркестанской области установили арку стоимостью 230 млн тенге". Нурлыбек Налибаев

Аким добавил, что по итогам 2023 года Кызылординская область входит в число лучших регионов по привлечению инвестиций.

Ранее глава региона рассказал о начале строительства ТЭЦ в областном центре, а также о том, когда решат проблему с горячим водоснабжением. Для решения вопроса с общественным транспортом в Кызылорде закупят дополнительные автобусы.

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Оксана Скибан
Нурлыбек Налибаев Казахстан Кызылординская область
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