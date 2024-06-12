О повышении цен на газ высказался глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 12 июня 2024 года высказался о планах повысить цены на сжиженный газ в Казахстане с 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что ожидается рост цен на газ и уголь в Казахстане.

"Если вы говорите о сжиженном газе, то тут небольшое повышение, то есть речь идет порядка от 5 до 8 тенге. Если говорить на заправку даже на 200 литров одной машины, в денежном эквиваленте порядка 200 тенге на один бак (повышение. – Прим. ред.). В целом, исходя из того, что в настоящее время у компаний уже практически очень сильно сокращены возможности кросс-субсидирования данного направления деятельности за счет других видов, эта мера является вынужденной", – заявил он.

5 марта 2024 года Алмасадам Саткалиев, говоря о производстве сжиженного газа в Казахстане, заявил, что отрасль несет убытки.

О том, какими будут цены на газ с 1 июля 2024 года, читайте здесь.