Строительная сфера страны через призму нацпроекта "Комфортная школа"

Пилотный национальный проект "Комфортная школа" является серьезным стресс-тестом не только для строительной отрасли, но и для системного государственного управления.

За период с 2023 по 2025 год по всему Казахстану должны построить 369 современных школ нового формата, в которых будет порядка 738 тысяч новых ученических мест, учитывающих все потребности современных школьников. Однако установленные первоначально очень сжатые сроки реализации создают множество вызовов.

На сайте единого оператора нацпроекта АО "Samruk-Kazyna Construction" указан полный перечень комфортных школ с указанием их месторасположения, проектных мощностей, названий подрядных и проектных организаций, года сдачи и даты подписания договора. Изначально при реализации такого масштабного проекта было принято решение о передаче всех объектов школьного образования одному исполнителю – единому оператору нацпроекта, которого также обязали разработать в ускоренном режиме 37 проектно-сметных документаций (по 6 типам школ для пяти климатических/сейсмических зон, по 1 типу школ на 2500 ученических мест для одной климатической/сейсмической зоны и 6 индивидуальных проектов).

Согласно строительным нормам Республики Казахстан 1.02-03-2022, проектно-сметная документация должна разрабатываться 36 и более месяцев для объектов, реализуемых с привлечением государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора. Такой срок необходим, так как в процессе проектирования возникает ряд уточнений, требуется детализация первоначально заданных параметров, характеристик, конструктивных схем или отдельных объемно-планировочных, инженерно-технических и технологических проектных решений. Соответственно, необходимо понимать, что с самого начала задача по разработке типовых ПСД шла вразрез строительных норм РК.

Изначально 12 января т.г. в АО "Samruk-Kazyna Construction" объявили конкурс на бумажном носителе на разработку 35 типовых проектов повторного применения для последующей привязки. Однако 20 января текущего года данная работа была приостановлена в связи с протокольным поручением заместителя премьер-министра о разработке электронного портала закупок. Так, 23 января текущего года конкурс на разработку ПСД был отменен, и в течение месяца был разработан портал закупок. Учитывая сжатые сроки реализации нацпроекта, Дирекция приняла решение осуществить комплексный закуп работ по строительству и проектированию "под ключ" (ЕРС-контракт). Конкурс на проектирование и строительство комфортных школ "под ключ" был разбит на три этапа по причине несвоевременного оформления земельных участков со стороны МИО:

1 этап на 118 школ (с 31 марта по 11 мая 2023 года – 1,5 месяца);

2 этап на 57 школ (с 9 июня по 31 июля 2023 года – 1,5 месяца);

3 этап на 33 школы (30 июня по 8 августа 2023 года – 1 месяц).

По итогам первого этапа в течение трех месяцев была разработана ПСД в количестве 114 проектов, которые с середины сентября текущего года были загружены на портал государственной экспертизы. Практика показала, что зачастую проектные организации, пользуясь сжатыми сроками загрузки ПСД, в последний день передают проекты на утверждение, чтобы у заказчика не осталось время на проверку.

В компании также заявляют, что государственные нормативы в области строительства требуют актуализации и не соответствуют современным реалиям. К примеру , срок проектирования общеобразовательных учреждений на 300, 600, 900, 1200 мест, согласно нормативам 9 месяцев, а продолжительность строительства – 12 месяцев. В зависимости от мощности комфортные школы делятся на три категории:

1 категория – 1500-2500 мест;

2 категория – 600-1200 мест;

3 категория – 300 мест.

Фото: АО "Samruk Kazyna Construction"

Если бы комфортные школы проектировались и строились согласно нормативам, ввод 369 школ занял бы не три года (срок реализации нацпроекта), а намного больше времени.

Чтобы ускорить реализацию важного для страны проекта единый оператор АО "Samruk-Kazyna Construction" внедрил EPC-контракты по зарубежной методике управления строительством. Это позволило не в ущерб качеству экономить время, так как проектная документация разрабатывается на каждую стадию строительства отдельно. Однако такая практика требует высокой гибкости от подрядных организаций. Когда проектирование, строительство и оснащение ведутся одновременно, число смен увеличивается, что приводит к дополнительным затратам, которые строители, естественно, брать на себя не хотят. Более того, изначальные проекты разрабатывали люди без "полевого" опыта работы. В связи с этим, специалистами АО "Samruk-Kazyna Construction" были выявлены недочеты, в которых не были учтены расходы на НДС и благоустройство пришкольной инфраструктуры, что не учло Министерство финансов.

Кроме того, ситуация с получением земельных участков как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах остается сложной из-за плотности застроек. В результате этого, участки под социальные проекты, такие как школы, больницы, детские сады, спортивные объекты и другие общественно значимые учреждения, выделяются по остаточному принципу. Эти участки могут быть менее удобными по расположению или иметь сложности с инфраструктурным обеспечением, что значительно увеличивает сроки реализации проектов, а также затраты на подготовку.

В нацпроекте возникали ситуации, когда уже выделенные земельные участки меняли на другие, что требовало дополнительных процедур согласования и проектирования.

Из 208 школ, сдача которых запланирована на текущий год, у 22 объектов менялись участки строительства, ранее выделенные МИО, по причине несоответствия стандартам. Более того, через год после начала национального проекта в постановление Правительства об его реализации были внесены существенные изменения. К примеру, у 7 школ изменили проектную мощность, то есть вместимость. Каждая такая замена влечет за собой пересмотр проектно-сметной документации, дополнительные затраты, потерю времени и ресурсов. Всего же, по результатом всех вышеуказанных замен и изменений, около трети проделанной работы АО "Samruk-Kazyna Construction" пришлось начать заново.

При реализации нацпроекта вскрылась и другая проблема. Несмотря на все желание помочь отечественным производителям товаров и услуг с помощью запроса на реализацию крупнейшего проекта в сфере образования, далеко не все производители оказались к этому готовы. Выявились глубокие и системные недостатки, такие как: нехватка высокотехнологичного оборудования, которое может быть дорогостоящим или недоступным на внутреннем рынке Казахстана, отсутствие специалистов высокой квалификации для управления оборудованием и оптимизацией производственных процессов. Профессиональный кадровый дефицит часто ведет к тому, что государственные нормы и стандарты отстают от международной практики. Это проявляется в устаревших методах и технологиях, недостаточной внимательности к инновациям и низкой адаптивности к изменениям. В ситуациях, когда вводятся новые, более прогрессивные системы, как в нацпроекте "Комфортная школа": EPC-контракты, информационная система Е-Qurylys, BIM-технология, которая снижает вероятность ошибок при проектировании – такие стандарты не находят должного применения именно из-за недостаточной компетенции специалистов. Во многом это объясняется нехваткой необходимых знаний и навыков для работы с инновационными инструментами строительной отрасли. Эти проблемы свидетельствуют о необходимости системного подхода к их решению.

Правительство и бизнес должны совместно работать над устранением существующих барьеров, необходимо масштабировать отечественных производителей, чтобы они могли полностью закрывать объемы нацпроекта, работая на внутреннюю экономику страны. Таким координатором на данный момент является АО "Samruk-Kazyna Construction", так как пилотный нацпроект "Комфортная школа" находится под пристальным вниманием государства.

Пилотный нацпроект "Комфортная школа" уже является мощным импульсом для пересмотра строительных нормативов, кадровой политики, а также мощностей отечественных производителей товаров и услуг. Ведь уже благодаря электронному документообороту удалось решить проблему так называемых плюсов и минусов от ПСД, однако, как отмечают в АО "Samruk-Kazyna Construction", качество проектирования частными организациями, компетентность их специалистов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Большинство таких компаний занимаются "кабинетным проектированием", не выезжают на участок, а у некоторых и офис отсутствует. Устаревшие СНиПы и ГОСТы также тормозят процесс реализации. Необходимо их пересмотреть и актуализировать, исходя из современных реалий.