Сокращено финансирование нацпроекта "Комфортная школа"

Правительство постановлением от 19 декабря 2024 года внесло изменения в пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что общий объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта по строительству и открытию новых школ с комфортными условиями, составляет 1 493 183 305 тыс. тенге. Ранее Правительством на эти цели была заложена сумма в размере 2 385 833 740 тыс. тенге.

Вот как эти деньги распределены по годам:

в 2023 году – 499 999 715 тыс. тенге (не изменилось);

в 2024 году – 646 535 491 тыс. тенге (было 976 394 636 тыс. тенге);

в 2025 году – 346 648 099 тыс. тенге (было 909 439 389 тыс. тенге).

Кроме того, предусматривается ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 460 400 (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест. Напомним, ранее планировалось создание не менее 740 тыс. новых ученических мест.

Также поправками предусматривается, что приобретение услуг и комплексных работ по целевому строительству объектов организаций среднего образования "под ключ" осуществляется дирекцией:

за счет средств республиканского бюджета и Национального фонда РК – в виде целевых трансфертов, доведенных до соответствующего МИО, в объеме, не превышающем расчетную стоимость строительства объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школы, и (или) в виде оплаты разницы от расчетной стоимости строительства объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школы и стоимости строительства такого объекта по проектно-сметной документации;

за счет средств местного бюджета – в виде предоставления земельного участка, подключенного/предполагаемого к подключению к центральной/автономной инженерно-коммуникационной инфраструктуре, на котором планируется строительство объекта организации среднего образования, и (или) расходов на разработку или корректировку проектно-сметной документации.

По согласованию МИО и дирекции допускаются силами подрядных организаций дирекции разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по подключению земельного участка, на котором планируется строительство объекта организации среднего образования, к инженерным коммуникациям с возмещением понесенных расходов за счет средств соответствующего МИО через дирекцию.

Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся дирекцией при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и при наличии декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту.

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается дирекцией, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

Передача дирекцией завершенного объекта на баланс МИО осуществляется на основании акта приема-передачи имущества с созданием приемочной комиссии, которая устанавливает соответствие/несоответствие объекта организации среднего образования требованиям Национального проекта.

При этом дирекция и МИО обеспечивают:

прием-передачу завершенного объекта строительства в установленные сроки;

передачу на государственную регистрацию акта приемки объекта в эксплуатацию в течение трех рабочих дней с даты его утверждения;

предоставление в Министерство просвещения зарегистрированных копий актов приемки объектов в эксплуатацию (в недельный срок после их подписания).

Постановление введено в действие с 19 декабря 2024 года.