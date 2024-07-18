Какие факторы влияют на повышение цен на бензин в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 18 июля на пресс-конференции озвучил, при каких условиях может повыситься цена на бензин в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, специалисты предварительно моделировали, насколько может вырасти стоимость топлива.

"Объективно, фактором увеличения цен является его дефицит. В настоящее время таких факторов абсолютно нет. Мы сформировали уникальный объем. Более того, даже мы немножко приостанавливали работу заводов зимой в этом году для того, чтобы не допустить затоварки продукции", – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что в Казахстане сейчас абсолютный профицит, поэтому факторов для резкого роста цен на бензин нет.

"Если говорить о прогнозном увеличении, я думаю, если в краткосрочной перспективе – это 1 или максимум 5 тенге. Это покажет рынок. Сейчас факторов для роста (цен. – Прим. ред.) нет", – дополнил Саткалиев.

7 мая Минэнерго установило для иностранцев новые цены на бензин и дизтопливо.