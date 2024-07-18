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Саткалиев о повышении цен на газ: Будут учитываться все факторы

газ , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 18 июля 2024 года на пресс-конференции рассказал, как будет приниматься решение о повышении цен на газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, поэтапное повышение цен на газ будет в течение трех лет. Однако окончательное решение по этому вопросу будет приниматься исходя из множества факторов, и из платежеспособности казахстанцев.

"Это будет системная и комплексная работа. Будут учитываться все факторы, в том числе влияние на инфляцию. Любое повышение тарифов должно происходить в рамках инфляционного коридора, в рамках влияния на уровень инфляции в стране. Эти параметры устанавливаются Министерством экономики. Если эти параметры установлены на нижнем пороге, понятно, что для достижения цели безубыточности нам понадобится гораздо больший период", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что повышение цен на газ будет один раз в год.

В Казахстане цены на сжиженный газ выросли с 1 июля 2024 года. Теперь предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).

16 июля Алмасадам Саткалиев озвучил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа в стране, и анонсировал повышение цен.

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