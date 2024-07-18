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На реке Иртыш планируют построить ГЭС

На реке Иртыш планируют построить ГЭС, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:29 Фото: пресс-служба БРК
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 18 июля на пресс-конференции рассказал о строительстве гидроэлектрической станции на реке Иртыш, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в Казахстане давно обсуждается необходимость этого строительства.

"Это самостоятельная станция, которая сможет увеличить мощность всего иртышского каскада. Название пока предварительное. Согласно проектной документации – Семипалатинская. Раньше она была известна как Булакская ГЭС. Данная река является приграничной, поэтому привлечение опыта наших российских коллег видится вполне логичным действием", – озвучил Саткалиев. 

По его словам, окончательное решение по выбору партнеров относится к прямым компетенциям фонда "Самрук-Казына".

"Я думаю, они должны провести эти переговоры и с российскими компаниями, должны провести переговоры с другими альтернативными поставщиками услуг и принять решение, исходя из интересов государства. Мы, как правительство Казахстана, будем эту ситуацию отслеживать", – резюмировал министр. 

Ранее министр энергетики рассказал, что три новых ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – заработают в 2028 году. 

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