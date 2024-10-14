Азиатский банк развития отмечает усилия Казахстана в борьбе с инфляцией

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6% в 2024 году. Это несколько ниже апрельского прогноза банка на уровне 3,8%, и виной тому – масштабные весенние паводки на севере страны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты АБР также отмечают и другие негативные факторы, которые замедлили рост экономики РК в текущем году.

Налоговые поступления снизились на фоне сокращения доходов от нефтяных пошлин и налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, констатируют аналитики.

Снижение налоговых поступлений было компенсировано более высокими трансфертами из Национального фонда РК, при этом правительство использовало три четверти запланированных годовых трансфертов за этот период. Конвертация валютных поступлений НФРК центральным банком в национальную валюту для удовлетворения запросов правительства на трансферты частично привела к укреплению национальной валюты.

"Несмотря на положительные перспективы экономического роста Казахстана в среднесрочном периоде, необходимо решение вызовов фискальной политики для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста страны". Директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар

При этом АБР высоко оценил усилия властей Казахстана по преодолению шоков этого года. Так, в отчете отмечается, что инфляция в сентябре замедлилась до 8,9% впервые за семь месяцев 2024 года по сравнению с 17,2% в прошлом году.

Рост ВВП в странах региона. Фото: adb.org

Прогнозируется, что инфляция замедлится до 6,1% в 2025 году на фоне жесткой монетарной политики и стабильного обменного курса, обеспеченного значительными валютными резервами и доходами от экспорта сырьевых товаров. Совокупные резервы НФРК и центрального банка составили рекордные 105 млрд долларов США. Так что АБР подтверждает свой прогноз по экономическому росту Казахстана в 2025 году до 5,1%.

Что касается положения в других развивающихся странах Азии и Тихоокеанского региона, то АБР также повысил прогноз роста до 5% на 2024 год с 4,9% в апреле. Прогноз роста на 2025 год остается на уровне 4,9%. Инфляция в регионе прогнозируется на уровне 2,8% на 2024 год, что ниже 3,2% в апреле из-за укрепления валют на Кавказе и в Центральной Азии.

Из рисков в регионе отмечен возможный рост протекционизма (в зависимости от результатов президентских выборов в США), эскалация геополитической напряженности, ухудшение рынка недвижимости КНР и неблагоприятные погодные условия.

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