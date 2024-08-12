Госаудит НИШ выявил финансовые нарушения на 274 млн тенге

Результаты госаудита эффективности использования бюджетных средств в Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (НИШ) за 2019-2023 годы рассмотрели на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Член ВАП Нурлан Нуржанов отметил, что за прошедшие годы НИШ достигнут ряд положительных результатов: собран большой коллектив профессиональных педагогов, наработаны компетенции, созданы эффективные методики преподавания, налажены научные исследования. Однако в части распространения современных учебных программ и успешного опыта на всю систему среднего образования имеются существенные проблемы и недостатки.

"В целом за отчетный период на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд – на трансляцию опыта. Вместе с тем на сегодня нет четкого определения роли НИШ в системе государственного планирования. В частности, в программах, нацпроектах и концепциях не обозначены конкретные задачи, функции и показатели, которые должны быть достигнуты в результате распространения опыта", – отметили на заседании ВАП.

Важной частью этого является внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ. Но из более 3 тыс. учебников, одобренных профильным министерством для образовательного процесса, на долю НИШ приходится всего 67, или 2%. Таким образом, имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере.

Председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал внимание, что достигнутые в этом направлении результаты не соответствуют объему выделяемого финансирования.

"Весь бюджет, например области Ұлытау, меньше, чем за пять лет, был выделен НИШ. В том числе более 22 млрд на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования", – сказал он.

Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств.

"Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге. При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета. Так, за три года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге", – отметили в ВАП.

По проведенным закупкам НИШ отмечены нарушения на 10,5 млрд тенге. Например, были случаи неправомерного применения способа закупок из одного источника на сумму более 1 млрд тенге, необоснованного допуска или отклонения заявок и др. Кроме того, на основании данных Комитета госдоходов и коммерческих предложений сторонних организаций установлены факты приобретения товаров по завышенной стоимости.

На развитие информационно-образовательной среды в НИШ было направлено порядка 2 млрд тенге. Однако на момент аудита не автоматизированы ключевые бизнес-процессы: конкурсный отбор, аттестация и др.

В целом государственным аудитом установлены финансовые нарушения на 274,4 млн тенге. Неэффективное планирование средств составило 8,3 млрд тенге, неэффективное использование – порядка 6 млрд тенге. Кроме того, выявлено 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.

"По итогам проверочных мероприятий один материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками административных правонарушений – в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", – сообщили в ВАП.

Подводя итоги заседания Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены. Этот вопрос будет находиться на контроле ВАП.

В ВАП при этом отметили, что выявленные государственным аудитом нарушения и недостатки в деятельности АОО "НИШ" касаются финансово-хозяйственных и организационных вопросов, не затрагивая учебного процесса в школах.

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