Госаудит выявил неэффективное использование 142 млрд тенге в сельхозсфере

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 11 декабря 2024 года в Мажилисе сообщил, что по результатам аудита выявлено 142 миллиарда тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов озвучил, что при высокой экономической значимости сельское хозяйство, к сожалению, демонстрирует низкий вклад в ВВП – в среднем около 5%.

"Основные причины известны: низкая производительность, медленные темпы роста орошаемых земель, неэффективное водопользование, слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, недостаточная материально-техническая оснащенность и другое. За 5 лет из бюджета на субсидирование выделено около 2 трлн тенге. Однако ряд системных проблем обусловил их ограниченный эффект", – дополнил спикер.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет Министерством сельского хозяйства принималось несколько программных документов.

"И большинство из них не были доведены до логического завершения. Все они ставились на утрату досрочно, на середине пути их реализации. Постоянно менялись приоритеты. Это препятствовало построению эффективной системы государственной поддержки отрасли. А искаженные статистические данные оказали негативное влияние на выстраивание четких ориентиров. Как результат, отдельные целевые индикаторы были признаны чрезмерно амбициозными и в конце скорректированы в сторону снижения. Но даже это не позволило обеспечить успешную реализацию более 40% целевых индикаторов Концепции развития АПК", – рассказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что система субсидирования также далека от совершенства.

"Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизм их предоставления также менялся в процессе реализации. Более 70 изменений только за 5 лет. Правила в отдельных случаях принимались с задержкой. Прошло более 5 лет, а правил по субсидированию увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до сих пор нет. Это следствие непроработанности подходов к субсидированию на момент выдвижения данных инициатив. В таких условиях сельхозтоваропроизводителям требуется немало усилий для адаптации к новшествам. Это справедливо порождает недоверие к мерам господдержки", – дополнил Смаилов.

По его словам, объемы субсидирования наращиваются, однако вопросы их эффективного использования остались. Также он отметил, что нет четких приоритетов субсидирования.

"Это способствует распылению средств на большое количество направлений субсидирования. По 17 направлениям предоставляется 67 видов субсидий, однако их эффективность остается незначительной. К тому же не определены конкретные целевые индикаторы. По оценкам экспертов, из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в два раза. Отмечено долгое – до 2 лет – ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей. Все это привело к выплате 5 млрд тенге субсидий более 2,5 тыс. субъектов, которые прекратили свою деятельность до или после получения субсидий. Почти 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге и вовсе не являлись субъектами АПК", – озвучил спикер.

Он считает, что при таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится.

"В целом по результатам аудита выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений. Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге. В бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге. По 4 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности", – рассказал Смаилов.

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