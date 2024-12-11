#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Общество

Госаудит выявил неэффективное использование 142 млрд тенге в сельхозсфере

Сельскохозяйственная техника, сельхозтехника, поле, вспашка полей, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:51 Фото: primeminister.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 11 декабря 2024 года в Мажилисе сообщил, что по результатам аудита выявлено 142 миллиарда тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов озвучил, что при высокой экономической значимости сельское хозяйство, к сожалению, демонстрирует низкий вклад в ВВП – в среднем около 5%.

"Основные причины известны: низкая производительность, медленные темпы роста орошаемых земель, неэффективное водопользование, слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, недостаточная материально-техническая оснащенность и другое. За 5 лет из бюджета на субсидирование выделено около 2 трлн тенге. Однако ряд системных проблем обусловил их ограниченный эффект", – дополнил спикер.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет Министерством сельского хозяйства принималось несколько программных документов.

"И большинство из них не были доведены до логического завершения. Все они ставились на утрату досрочно, на середине пути их реализации. Постоянно менялись приоритеты. Это препятствовало построению эффективной системы государственной поддержки отрасли. А искаженные статистические данные оказали негативное влияние на выстраивание четких ориентиров. Как результат, отдельные целевые индикаторы были признаны чрезмерно амбициозными и в конце скорректированы в сторону снижения. Но даже это не позволило обеспечить успешную реализацию более 40% целевых индикаторов Концепции развития АПК", – рассказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что система субсидирования также далека от совершенства.

"Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизм их предоставления также менялся в процессе реализации. Более 70 изменений только за 5 лет. Правила в отдельных случаях принимались с задержкой. Прошло более 5 лет, а правил по субсидированию увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до сих пор нет. Это следствие непроработанности подходов к субсидированию на момент выдвижения данных инициатив. В таких условиях сельхозтоваропроизводителям требуется немало усилий для адаптации к новшествам. Это справедливо порождает недоверие к мерам господдержки", – дополнил Смаилов.

По его словам, объемы субсидирования наращиваются, однако вопросы их эффективного использования остались. Также он отметил, что нет четких приоритетов субсидирования.

"Это способствует распылению средств на большое количество направлений субсидирования. По 17 направлениям предоставляется 67 видов субсидий, однако их эффективность остается незначительной. К тому же не определены конкретные целевые индикаторы. По оценкам экспертов, из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в два раза. Отмечено долгое – до 2 лет – ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей. Все это привело к выплате 5 млрд тенге субсидий более 2,5 тыс. субъектов, которые прекратили свою деятельность до или после получения субсидий. Почти 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге и вовсе не являлись субъектами АПК", – озвучил спикер.

Он считает, что при таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится.

"В целом по результатам аудита выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений. Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге. В бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге. По 4 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности", – рассказал Смаилов.

30 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане проводится аудит Нацгвардии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Новые службы появятся в школах Казахстана
Общество
11:34, Сегодня
Новые службы появятся в школах Казахстана
Повысить уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане предлагает депутат
Общество
11:14, Сегодня
Повысить уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане предлагает депутат
Одежда из Китая на 35 млн тенге вместо гранита: крупную партию контрабанды изъяли в доход государства
Общество
09:56, Сегодня
Одежда из Китая на 35 млн тенге вместо гранита: крупную партию контрабанды изъяли в доход государства
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: